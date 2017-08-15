Без комплексов: знаменитые девушки, которые ввели моду на непосредственность

Времена, когда звезды казались недосягаемыми богинями, с появлением соцсетей безвозвратно ушли. Какие барьеры могут существовать сегодня, когда мы знаем из «Сториз» Инстаграма, что они едят и как выглядят утром без мейкапа? Некоторые из знаменитостей так преуспели в этом жанре отчаянной непосредственности, что эксплуатируют этот образ снова и снова. И не случайно: знаменитости с безупречной репутацией и идеальной укладкой в любое время дня и ночи — не героини нашего времени. Чем более непосредственной оказывается знаменитая девушка в своих проявлениях, тем больше у нее шансов добавить пару миллионов фолловеров к армии своих фанатов. Одна из них - Дженнифер Лоуренс, которой сегодня исполнилось 27 лет. Этот материал о ней и других девушках, которые не боятся выходить на улицу в трениках, систематически падают на ковровых дорожках, обожают фастфуд и умеют смеяться над собой.

Дженнифер Лоуренс

С появлением Дженнифер Лоуренс Голливуд как будто расслабился. Среди «примерных» знаменитостей всегда были бунтари, но Лоуренс — бунтарь нового поколения. У нее все в порядке с чувством юмора, она не боится «крепкого словца» и официально заявляет, что любит поесть: Дженнифер часто подшучивает над своим здоровым аппетитом и далекими от совершенства формами. Все красные дорожки благодаря Лоуренс действительно стали веселее: то она падает на лестнице, поднимаясь за «Оскаром», то портит фотографии коллегам. Но все это не мешает ей быть лицом Dior и сводить с ума лучших мужчин мира. Например, сегодня жертвой ее чар стал режиссер Даррен Аронофски.

Кара Делевинь

Эмма Стоун

Эмма Стоун своей непосредственностью похожа на большинство обычных девчонок. Шутит над коллегами, громко смеется, отлично чувствует себя без макияжа и выбирает простые образы для премий. Не зря ей часто достаются героини, очень похожие на саму Эмму: мы уверены, что в реальной жизни она точно так же громко поет в душе, проливает на себя кофе и дружит с соседями.

Кира Найтли

Многие считают своим долгом посмеяться над челюстью Киры Найтли — особенно она сама. А еще многим не нравятся ее неровные зубы и излишняя худоба. Но сколько бы актрису ни обвиняли в анорексии, она только сочиняет про это анекдоты, которые нередко рассказывает на пресс-конференциях. Кстати, когда для постера к «Пиратам Карибского моря» Кире увеличили грудь в фотошопе, она очень возмутилась.

Майли Сайрус

В 2006 году, когда Майли Сайрус появилась в сериале «Ханна-Монтана», никто и предположить не мог, что за длинными волосами и розовыми платьями ванильной героини скрывается главная провокаторша нашего времени. В последние несколько лет мы узнали совершенно новую Сайрус, которая раздевается на сцене, целует поклонников, крутит романы то с мужчинами, то с женщинами, приходит на статусные мероприятия в кожаных трусах и дает скандальные интервью. Как в такую оторву мог влюбиться тихий и скромный парень Лиам Хэмсворт — вопрос, который волнует весь мир.

Мила Кунис

Мила часто выходит из дома без макияжа и считает, что в лишнем весе нет ничего постыдного. А еще она обожает разговаривать по-русски, отлично понимая наш юмор. Кунис — не частая гостья на светских мероприятиях, ей больше нравится ходить на бейсбольные матчи с мужем. Вместе с Катчером они надевают спортивные бомберы команды Dodgers и проводят время на трибунах, как самые преданные фанаты, поедая бургеры.

Кристен Стюарт

После расставания с Робертом Паттинсоном жизнь Кристен перевернулась с ног на голову. Актриса говорит, что в какой-то момент она наконец-то перестала лгать самой себе и обрела свободу. Теперь Стюарт не стесняется заявлять о своей нетрадиционной ориентации и публично показывает чувства к возлюбленным — например, может подраться на улице, а наутро выйти в свет с синяками. Кристен носит растянутые брюки, совсем не красится, а всем прическам предпочитает ирокез.

Энн Хэтэуэй