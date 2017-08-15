Без комплексов: знаменитые девушки, которые ввели моду на непосредственность

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Они громко смеются, появляются без мейкапа и читают рэп на досуге — за это их обожает весь мир
Времена, когда звезды казались недосягаемыми богинями, с появлением соцсетей безвозвратно ушли. Какие барьеры могут существовать сегодня, когда мы знаем из «Сториз» Инстаграма, что они едят и как выглядят утром без мейкапа? Некоторые из знаменитостей так преуспели в этом жанре отчаянной непосредственности, что эксплуатируют этот образ снова и снова. И не случайно: знаменитости с безупречной репутацией и идеальной укладкой в любое время дня и ночи — не героини нашего времени. Чем более непосредственной оказывается знаменитая девушка в своих проявлениях, тем больше у нее шансов добавить пару миллионов фолловеров к армии своих фанатов. Одна из них - Дженнифер Лоуренс, которой сегодня исполнилось 27 лет. Этот материал о ней и других девушках, которые не боятся выходить на улицу в трениках, систематически падают на ковровых дорожках, обожают фастфуд и умеют смеяться над собой.
С появлением Дженнифер Лоуренс Голливуд как будто расслабился. Среди «примерных» знаменитостей всегда были бунтари, но Лоуренс — бунтарь нового поколения. У нее все в порядке с чувством юмора, она не боится «крепкого словца» и официально заявляет, что любит поесть: Дженнифер часто подшучивает над своим здоровым аппетитом и далекими от совершенства формами. Все красные дорожки благодаря Лоуренс действительно стали веселее: то она падает на лестнице, поднимаясь за «Оскаром», то портит фотографии коллегам. Но все это не мешает ей быть лицом Dior и сводить с ума лучших мужчин мира. Например, сегодня жертвой ее чар стал режиссер Даррен Аронофски.
Кара Делевинь — девушка из хорошей семьи, которая к тому же считается одной из самых влиятельных моделей в мире моды. Ее родители дружат с самой королевой Елизаветой II! Девушка вполне могла бы стать примером для подражания всех юных британок — она носит красивые платья, изящные туфли и бриллианты. Но модель выбрала другой путь — корчит гримасы на красных дорожках, приходит на важные мероприятия в кедах и не скрывает, что любит «тусоваться по три дня». Еще один штрих к портрету: она предпочитает женщин. Эпатаж и скверный характер не помешали ей стать звездой рекламных кампаний Burberry, Yves Saint Laurent и Chanel (кстати, говорят, марка пригласила Кару именно из-за ее статуса «плохой девочки»).
Эмма Стоун своей непосредственностью похожа на большинство обычных девчонок. Шутит над коллегами, громко смеется, отлично чувствует себя без макияжа и выбирает простые образы для премий. Не зря ей часто достаются героини, очень похожие на саму Эмму: мы уверены, что в реальной жизни она точно так же громко поет в душе, проливает на себя кофе и дружит с соседями.
Многие считают своим долгом посмеяться над челюстью Киры Найтли — особенно она сама. А еще многим не нравятся ее неровные зубы и излишняя худоба. Но сколько бы актрису ни обвиняли в анорексии, она только сочиняет про это анекдоты, которые нередко рассказывает на пресс-конференциях. Кстати, когда для постера к «Пиратам Карибского моря» Кире увеличили грудь в фотошопе, она очень возмутилась.
В 2006 году, когда Майли Сайрус появилась в сериале «Ханна-Монтана», никто и предположить не мог, что за длинными волосами и розовыми платьями ванильной героини скрывается главная провокаторша нашего времени. В последние несколько лет мы узнали совершенно новую Сайрус, которая раздевается на сцене, целует поклонников, крутит романы то с мужчинами, то с женщинами, приходит на статусные мероприятия в кожаных трусах и дает скандальные интервью. Как в такую оторву мог влюбиться тихий и скромный парень Лиам Хэмсворт — вопрос, который волнует весь мир.
Мила часто выходит из дома без макияжа и считает, что в лишнем весе нет ничего постыдного. А еще она обожает разговаривать по-русски, отлично понимая наш юмор. Кунис — не частая гостья на светских мероприятиях, ей больше нравится ходить на бейсбольные матчи с мужем. Вместе с Катчером они надевают спортивные бомберы команды Dodgers и проводят время на трибунах, как самые преданные фанаты, поедая бургеры.
После расставания с Робертом Паттинсоном жизнь Кристен перевернулась с ног на голову. Актриса говорит, что в какой-то момент она наконец-то перестала лгать самой себе и обрела свободу. Теперь Стюарт не стесняется заявлять о своей нетрадиционной ориентации и публично показывает чувства к возлюбленным — например, может подраться на улице, а наутро выйти в свет с синяками. Кристен носит растянутые брюки, совсем не красится, а всем прическам предпочитает ирокез.
Актриса проснулась знаменитой после фильма «Дневники принцессы», где она сыграла неуклюжую школьницу Мию. С тех пор она изменилась, но непосредственность, присущая ее героине, осталась. У актрисы отличное чувство юмора: чего только стоят эфиры популярных американских телешоу, в которых Хэтэуэй читает рэп не хуже Эминема и пародирует Майли Сайрус.
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