Бейонсе впервые появилась на публике после рождения двойняшек

Полная версия
Певица опубликовала интригующие фото в Instagram
Несмотря на то, что Бейонсе всего месяц назад родила двойняшек, это не помешало 35-летней исполнительнице в рекордные сроки вернуться в форму и возобновить ведение социальных сетей. В частности, пару часов назад певица опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в интригующей мини-юбке. «Как вам удалось так быстро похудеть?», «Вы потрясающая», «Настоящее совершенство», – прокомментировали этот снимок поклонники знаменитости.
У слову, в тот же день певица вместе с супругом отправились на романтическое свидание. Стоит отметить, что это первый официальный выход в свет Бейонсе и Джей Зи после рождения Сэра и Руми.