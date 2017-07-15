Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    15 июля 2017

    Бейонсе впервые появилась на публике после рождения двойняшек

    Певица опубликовала интригующие фото в Instagram

    Несмотря на то, что Бейонсе всего месяц назад родила двойняшек, это не помешало 35-летней исполнительнице в рекордные сроки вернуться в форму и возобновить ведение социальных сетей. В частности, пару часов назад певица опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в интригующей мини-юбке. «Как вам удалось так быстро похудеть?», «Вы потрясающая», «Настоящее совершенство», – прокомментировали этот снимок поклонники знаменитости.

    У слову, в тот же день певица вместе с супругом отправились на романтическое свидание. Стоит отметить, что это первый официальный выход в свет Бейонсе и Джей Зи после рождения Сэра и Руми.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз