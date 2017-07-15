Бейонсе впервые появилась на публике после рождения двойняшек

Несмотря на то, что Бейонсе всего месяц назад родила двойняшек, это не помешало 35-летней исполнительнице в рекордные сроки вернуться в форму и возобновить ведение социальных сетей. В частности, пару часов назад певица опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в интригующей мини-юбке. «Как вам удалось так быстро похудеть?», «Вы потрясающая», «Настоящее совершенство», – прокомментировали этот снимок поклонники знаменитости.