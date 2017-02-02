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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

02 февраля 2017

Бейонсе побила рекорд Селены Гомес

Фотография беременной певицы стала самой популярной в Instagram

То, что Бейонсе ждет двойню, стало главной новостью последних суток. 35-летняя певица сообщила об этом поклонникам с помощью фотографии в Instagram, которая быстро стала самой популярной в социальной сети. За 13 часов снимок Бейонсе с округлившимся животом набрал больше 7,3 миллионов «лайков», и это число продолжает расти.

Фото певицы смогло обогнать по количеству отметок Like даже популярный снимок Селены Гомес. Кадр, где Гомес пьет газировку, чуть больше чем за полгода получил 6,3 миллиона «сердечек».

Интересно, что при этом количество подписчиков Бейонсе несколько меньше, чем у Селены Гомес. За страничкой Бейонсе следят 93 миллиона человек, а число фолловеров Селены составляет 108 миллионов.

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