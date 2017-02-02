Бейонсе побила рекорд Селены Гомес

То, что Бейонсе ждет двойню, стало главной новостью последних суток. 35-летняя певица сообщила об этом поклонникам с помощью фотографии в Instagram, которая быстро стала самой популярной в социальной сети. За 13 часов снимок Бейонсе с округлившимся животом набрал больше 7,3 миллионов «лайков», и это число продолжает расти.

Фото певицы смогло обогнать по количеству отметок Like даже популярный снимок Селены Гомес. Кадр, где Гомес пьет газировку, чуть больше чем за полгода получил 6,3 миллиона «сердечек».