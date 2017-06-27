Бейонсе и Джей Зи сняли для новорожденных близнецов роскошную виллу

Новорожденных близнецов Бейонсе и Джей Зи, которые несколько дней находились в роддоме под наблюдением врачей из-за желтухи, наконец выписали. Вместе с родителями малыши отправились в специально арендованную для них виллу в Малибу. Приближенные к звездной паре источники сообщают, что там они останутся до конца лета. Там есть все необходимое не только для родителей с младенцами, но и для друзей и родственников, которые решат заехать в гости: теннисный корт, розовый сад, бассейн и несколько гостевых спален. Ежемесячная аренда обойдется молодой семье в 400,000 долларов. Возможно, в будущем Бейонсе и Джей Зи захотят выкупить дом: сейчас он выставлен на продажу за 54,5 миллиона долларов.