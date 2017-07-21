Ни для кого не секрет, что Бейонсе и Джей Зи не привыкли экономить на своих детях, поэтому неудивительно, что рэпер и его супруга решили увеличить свой штат после переезда в новый дом. В частности, по заявлениям инсайдеров, исполнительница наняла шесть дополнительных нянь своим двойняшкам, двух горничных, несколько телохранителей, а также команду медсестер, которые дежурят рядом с Сэром и Руми 24 часа в сутки. «Джей Зи также решил купить несколько новых бронированных автомобилей, чтобы быть спокойным за безопасность своих наследников», — отметил один из близких друзей исполнителя.

«Бейонсе и Джей Зи пригласили специального эксперта по социальным сетям для создания тэгов, посвященных Сэру и Руми», — признался инсайдер. Кроме того, младшие дети Бейонсе также имеют личных консультантов по финансовым инвестициям, которые кроме прочего занимаются регистрацией их имен в качестве товарного знака.