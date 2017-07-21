Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    21 июля 2017

    Бейонсе и Джей Зи наняли еще шесть нянь для двойняшек

    Певица расширила свой штат на 18 человек

    Ни для кого не секрет, что Бейонсе и Джей Зи не привыкли экономить на своих детях, поэтому неудивительно, что рэпер и его супруга решили увеличить свой штат после переезда в новый дом. В частности, по заявлениям инсайдеров, исполнительница наняла шесть дополнительных нянь своим двойняшкам, двух горничных, несколько телохранителей, а также команду медсестер, которые дежурят рядом с Сэром и Руми 24 часа в сутки. «Джей Зи также решил купить несколько новых бронированных автомобилей, чтобы быть спокойным за безопасность своих наследников», — отметил один из близких друзей исполнителя.

    «Бейонсе и Джей Зи пригласили специального эксперта по социальным сетям для создания тэгов, посвященных Сэру и Руми», — признался инсайдер. Кроме того, младшие дети Бейонсе также имеют личных консультантов по финансовым инвестициям, которые кроме прочего занимаются регистрацией их имен в качестве товарного знака.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз