Бейонсе беременна во второй раз?

В последнее время в прессе все чаще появляются слухи о возможном разводе Бейонсе и Джей Зи. Пресечь все сплетни может последняя новость о личной жизни пары: как сообщают американские СМИ, Бейонсе ждет второго ребенка.

Бейонсе и Джей Зи

35-летняя певица опубликовала новый рекламный ролик своего бренда одежды Ivy Park, на кадрах которого поклонники смогли разглядеть округлившийся живот Бейонсе. Вскоре видео исчезло со страницы певицы, но ее подписчики успели сохранить ролик.

О том, что Бейонсе и Джей Зи скоро снова станут родителями, говорят и близкие к их окружению. Инсайдеры уверяют, что официальное объявление о беременности Бейонсе не заставит себя долго ждать.

Бейонсе и Джей Зи с дочкой Блю Айви ФОТО Getty Images