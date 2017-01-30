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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 января 2017

Бейонсе беременна во второй раз?

По словам инсайдеров, 35-летняя певица скоро объявит о второй беременности

В последнее время в прессе все чаще появляются слухи о возможном разводе Бейонсе и Джей Зи. Пресечь все сплетни может последняя новость о личной жизни пары: как сообщают американские СМИ, Бейонсе ждет второго ребенка.

Бейонсе и Джей Зи

Бейонсе и Джей Зи

35-летняя певица опубликовала новый рекламный ролик своего бренда одежды Ivy Park, на кадрах которого поклонники смогли разглядеть округлившийся живот Бейонсе. Вскоре видео исчезло со страницы певицы, но ее подписчики успели сохранить ролик.

О том, что Бейонсе и Джей Зи скоро снова станут родителями, говорят и близкие к их окружению. Инсайдеры уверяют, что официальное объявление о беременности Бейонсе не заставит себя долго ждать.

Бейонсе и Джей Зи с дочкой Блю Айви

Бейонсе и Джей Зи с дочкой Блю Айви

ФОТОGetty Images

Первый ребенок семьи музыкантов, дочка Блю Айви Картер, родилась 7 января 2012 года. Новостью о скором пополнении в семье Бейонсе поделилась 29 августа 2011 года на церемонии MTV Video Music Awards.

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