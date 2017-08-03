Беременная девушка Криштиану Роналду дала первое интервью

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Джорджина Родригес рассказала, сколько детей хочет иметь футболист
Криштиану Роналду встречается с Джорджиной Родригес больше года. В начале июля пресса стала активно писать о возможной беременности 23-летней Родригес, и вскоре эти слухи подтвердились — спустя неделю после первых публикаций сам Роналду сообщил о том, что его подруга находится в интересном положении. «Я счастлив, что у меня будет еще один ребенок», — заявил спортсмен, ставший в конце июня второй раз отцом (Роналду воспитывает сына, 7-летнего Криштиану, и двойняшек Еву и Матео, все дети рождены суррогатной матерью).
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с сыномФОТО
Теперь за признанием Криштиану заговорила и Джорджина Родригес. Девушка дала интервью одному из испанских изданий, собщив, что является очень семейным человеком.
«Люблю детей, природу, животных. У меня есть кот, и он мой лучший друг. Я предпочитаю, чтобы меня окружали люди, способные вдохновлять на работу над собой, люди, которые дарят мне положительные эмоции», — сказала Родригес.
Свою стройность (по снимкам в аккаунте в Instagram никак нельзя предположить, что Родригес ждет ребенка) она объясняет дисциплиной в питании. «Мне нравится заботиться о себе. Важно все время заниматься спортом и придерживаться сбалансированной диеты. Я стараюсь есть только органическую пищу, но иногда позволяю себе маленькие шалости», — призналась Джорджина.
Будущая мать четвертого ребенка Роналду рассказала и о себе. Она выросла в Испании, затем училась в лондонской Академии танца, вернулась в Мадрид, где работала в одном из бутиков Gucci. Именно там состоялось ее знакомство с Криштиану год назад. Кстати, футбол для Джорджины — не неизведанная сфера: как пишут испанские СМИ, ее отец занимался этим видом спорта в Аргентине, откуда он родом.
Что касается материнства и отношений с Роналду, здесь все серьезно. «Он хочет иметь как можно больше сыновей и дочерей. Криштиану мечтает о семи детях», — призналась Родригес.