Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Золотой глобус-2017 итоги кинопремии
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

12 января 2017

Бен Аффлек вместе с дочкой слушает радио Disney

Знаменитый актер рассказал о своем опыте отцовства

Пока новый фильм Бена Аффлека «Закон ночи» с успехом идет в кинотеатрах США, актер старается чаще появляться на публике. Недавно он принял участие в известном шоу Эллен Дедженерес, где рассказал о своем отцовском опыте. По его словам, это увлекательное занятие, и можно узнать много нового. Например, Бен Аффлек рассказал, что благодаря старшей дочери Вайолет, которая обожает мультфильмы, он стал настоящим экспертом в анимации. «Я в курсе всех программ, которые идут по радио Disney… Я знаю все имена известных персонажей и даже перечень их романтических приключений. А еще мы вместе с дочерью слушаем Тейлор Свифт. Даже были на ее концерте! Кстати, Тейлор Свифт – отличный пример для подражания».

Бен Аффлек вместе с дочкой слушает радио Disney

Однако он не считает себя идеальным отцом, который может всегда контролировать детей. «У нас есть замечательная мама, но даже Дженнифер не удается справиться со всеми детьми» – с улыбкой признался актер.

The Weeknd встречается с Селеной ГомесДрейк сделал Дженнифер Лопес необычный подарок

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

Новости«Я смеялась до слез!»: Сиенна Миллер о любовных сценах с Беном Аффлеком
НовостиСтало известно имя новой возлюбленной Бена Аффлека
ЗвездыРазвод отменяется: пары, которые передумали расставаться
НовостиДженнифер Гарнер и Бен Аффлек стараются сохранить семью

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

The Weeknd встречается с Селеной Гомес

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.