Бен Аффлек вместе с дочкой слушает радио Disney

Пока новый фильм Бена Аффлека «Закон ночи» с успехом идет в кинотеатрах США, актер старается чаще появляться на публике. Недавно он принял участие в известном шоу Эллен Дедженерес, где рассказал о своем отцовском опыте. По его словам, это увлекательное занятие, и можно узнать много нового. Например, Бен Аффлек рассказал, что благодаря старшей дочери Вайолет, которая обожает мультфильмы, он стал настоящим экспертом в анимации. «Я в курсе всех программ, которые идут по радио Disney… Я знаю все имена известных персонажей и даже перечень их романтических приключений. А еще мы вместе с дочерью слушаем Тейлор Свифт. Даже были на ее концерте! Кстати, Тейлор Свифт – отличный пример для подражания».