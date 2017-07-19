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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    19 июля 2017

    Бен Аффлек стремительно теряет вес

    Актер начал активно возвращаться в форму

    На днях папарацци удалось сфотографировать Бена Аффлека во время тест-драйва нового автомобиля, после чего поклонники знаменитости отметили, что с момента расставания с Дженнифер Гарнер 44-летний актер сильно похудел и стал выглядеть куда спортивнее, чем раньше: «Мы считаем, что Бен очень изменился после того, как перестал скрывать свою связь с Линдси. Он вновь начал заниматься собой и ходить в спортзал», — отметил один из поклонников обладателя премии «Оскар».

    В подтверждение этих слов сам Аффлек не так давно заявил о том, что хочет сократить количество проектов, дабы «сфокусироваться на семье и здоровье», и поэтому отказался от участия в новом проекте сервиса Netflix «Тройная граница».

    Бен Аффлек, апрель 2017

    Бен Аффлек, апрель 2017

    Бен Аффлек, июль 2017

    Бен Аффлек, июль 2017

    Напомним, что в середине весны актер и его теперь уже экс-супруга Дженнифер Гарнер официально подали на развод, после чего, как отмечают инсайдеры, «Бен взял себя в руки и решил полностью поменять свою жизнь». А несколько недель назад стало известно, что звезда фильма «Бэтмен против Супермена» встречается с известным в Америке телепродюсером Линдси Шукус. Причем, как оказалось, их связь длится уже не один год. «У Бена как камень с души свалился, когда правда всплыла наружу и он понял, что ему больше не нужно скрывать свои чувства к Линдси», — сообщил один из источников, близких к знаменитости.


    Бен Аффлек и Линдси Шукус

    Бен Аффлек и Линдси Шукус

    ФОТОLegion-media.ru, Getty

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