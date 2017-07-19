Бен Аффлек стремительно теряет вес

На днях папарацци удалось сфотографировать Бена Аффлека во время тест-драйва нового автомобиля, после чего поклонники знаменитости отметили, что с момента расставания с Дженнифер Гарнер 44-летний актер сильно похудел и стал выглядеть куда спортивнее, чем раньше: «Мы считаем, что Бен очень изменился после того, как перестал скрывать свою связь с Линдси. Он вновь начал заниматься собой и ходить в спортзал», — отметил один из поклонников обладателя премии «Оскар».

В подтверждение этих слов сам Аффлек не так давно заявил о том, что хочет сократить количество проектов, дабы «сфокусироваться на семье и здоровье», и поэтому отказался от участия в новом проекте сервиса Netflix «Тройная граница».