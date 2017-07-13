Бен Аффлек собирается познакомить новую возлюбленную с детьми

Недавно стало известно имя таинственной возлюбленной Бена Аффлека — ею стала продюсер популярного американского телешоу Saturday Night Live Линдси Шукус. Оказалось, что Аффлек и Шукус были знакомы давно: их связь длилась около четырех лет, и Дженнифер Гарнер знала об этом. По крайней мере, так сообщают источники, близкие к паре.

Теперь же, когда супруги разведены, Бен не скрывает романа с Линдси и даже хочет познакомить ее с детьми — дочерьми Вайолет, Серафиной и сыном Сэмуелем. Однако для этого ему потребуется одобрение бывшей жены. И хотя Гарнер больше не злится на Аффлека и пытается начать новую жизнь, это ее ранит.

«Дженнифер не готова делить с другой женщиной еще и своих детей. Несмотря на то, что они с Беном остались в хороших отношениях, он разбил ей сердце», — сообщают источники.