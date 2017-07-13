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    13 июля 2017

    Бен Аффлек собирается познакомить новую возлюбленную с детьми

    Что об этом думает Дженнифер Гарнер?

    Недавно стало известно имя таинственной возлюбленной Бена Аффлека — ею стала продюсер популярного американского телешоу Saturday Night Live Линдси Шукус. Оказалось, что Аффлек и Шукус были знакомы давно: их связь длилась около четырех лет, и Дженнифер Гарнер знала об этом. По крайней мере, так сообщают источники, близкие к паре.

    Бен Аффлек и Линдси шукус

    Теперь же, когда супруги разведены, Бен не скрывает романа с Линдси и даже хочет познакомить ее с детьми — дочерьми Вайолет, Серафиной и сыном Сэмуелем. Однако для этого ему потребуется одобрение бывшей жены. И хотя Гарнер больше не злится на Аффлека и пытается начать новую жизнь, это ее ранит.

    «Дженнифер не готова делить с другой женщиной еще и своих детей. Несмотря на то, что они с Беном остались в хороших отношениях, он разбил ей сердце», — сообщают источники.

    Бен Аффлек с детьми

    Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер познакомились еще в 2001-м году, а спустя два года вместе снялись в фильме «Сорвиголова», где между ними пробежала искра. В 2005-м пара сыграла тайную свадьбу, а через несколько месяцев у них родилась дочь Вайолет. Через четыре года в семье появилась Серафина, а в 2012-м – Сэмуел. Правда, спустя три года Гарнер подала на развод из-за измен мужа с их няней. Бракоразводный процесс длился два года.

    Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

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