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    31 июля 2017

    Белла Хадид встречается с Дэниэлем Четритом?

    Модель и диджея дважды видели вместе в Нью-Йорке

    После расставания с рэпером The Weeknd Белла Хадид более полугода была одна. Таблоиды периодически пытались приписать ей новый роман, но каждый раз эти попытки заканчивались безуспешно. И вот на днях Беллу заметили в Нью-Йорке в компании диджея Дэниэля Четрита, причем дважды. Сначала Хадид и Четрит попались на глаза папарацци в прошлую среду, когда прогуливались. На романтическое свидание, впрочем, этот променад не был похож. Однако уже в пятницу Белла и Дэниэль, вновь выбравшись на прогулку, вели себя более свободно. Хадид закинула руку своему спутнику на шею, а Четрит нежно ее — руку — придерживал. Ничего сверх этого они себе не позволяли, по крайней мере, на людях, но СМИ уже назвали Беллу и Дэниэля парой: тем более после ужина с друзьями в Сохо и прогулки, примерно в два часа ночи, молодые люди отправились в квартиру диджея. Официального подтверждения или опровержения пока не поступало, и, значит, можно предположить, что до выяснения обстоятельств пресса будет считать, что у Беллы Хадид наконец-то появился бойфренд.

    Дэниэль Четрит и Белла Хадид

    Дэниэль Четрит и Белла Хадид

    Впрочем, не исключено, что пара действительно просто дружит. Дэниэль — хороший приятель Кендалл Дженнер, их несколько раз видели на вечеринках, и осенью прошлого года чуть было не предположили роман. Так что, возможно, Белла всего лишь неплохо проводит время с приятелем.

    Дэниэль Четрит и Белла Хадид фото 2017
    Белла Хадид и Дэниэль Четрит фотоФОТОsplash news / getty images

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