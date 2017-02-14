Белла Хадид впервые рассказала о расставании с The Weeknd

На днях Белла Хадид наконец-то нашла в себе силы, чтобы прокомментировать свое расставание с музыкантом Абелем Тесфайе, более известным под псевдонимом The Weeknd. 20-летняя модель призналась, что она крайне сложно переживала разрыв с возлюбленным: «Это были мои первые серьезные отношения, поэтому расставание было крайне болезненно. К тому же все проходило под пристальным вниманием прессы, от этого было еще сложнее. Любовь ранит, но в любом случае нужно двигаться дальше», — призналась младшая сестра Джиджи в одном из своих недавних интервью.

«Но, несмотря ни на что, я продолжаю уважать Абеля и всегда буду любить его», — прокомментировала Белла свое отношение к экс-бойфренду.