Белла Хадид впервые рассказала о расставании с The Weeknd

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Модель призналась, что очень переживала из-за разрыва с музыкантом
На днях Белла Хадид наконец-то нашла в себе силы, чтобы прокомментировать свое расставание с музыкантом Абелем Тесфайе, более известным под псевдонимом The Weeknd. 20-летняя модель призналась, что она крайне сложно переживала разрыв с возлюбленным: «Это были мои первые серьезные отношения, поэтому расставание было крайне болезненно. К тому же все проходило под пристальным вниманием прессы, от этого было еще сложнее. Любовь ранит, но в любом случае нужно двигаться дальше», — призналась младшая сестра Джиджи в одном из своих недавних интервью.
«Но, несмотря ни на что, я продолжаю уважать Абеля и всегда буду любить его», — прокомментировала Белла свое отношение к экс-бойфренду.
The Weeknd и Белла ХадидФОТО
Напомним, что молодые люди официально расстались в начале ноября прошлого года и спустя всего пару дней оба приняли участие в показе Victoria’s Secret Fashion Show. По словам инсайдеров, Хадид очень тяжело восприняла новость о том, что буквально через месяц The Weeknd начал встречаться с ее подругой Селеной Гомес. К слову, эта информация настолько расстроила модель, что она даже отписалась от Instagram-страницы певицы.
The Weeknd и Белла Хадид
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