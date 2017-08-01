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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    01 августа 2017

    Белла Хадид сделала новую татуировку

    Тату модели набил известный среди знаменитостей мастер Jon Boy

    Белла Хадид, в отличие от многих знаменитостей, никогда не злоупотребляла татуировками. Однако периодически украшает свое тело новыми рисунками. Накануне в Нью-Йорке Белла посетила Bang Bang, салон Джонатана Валена, известного как Jon Boy. Вален «нарисовал» Хадид тонкий бутон розы. Тату располагается чуть выше левого локтя и выполнена в минималистическом стиле, который и сделал мастера знаменитым (среди других клиентов Джонатана были также Кендалл Дженнер, Хейли Болдуин, Зейн Малик, София Ричи). Это не первый визит Беллы к Jon Boy: в январе ей набили крылья бабочки на лодыжке.

    Белла Хадид татуировки тату ФОТОInstagram: jonboytattoo

    Процесс создания нового тату был заснят на короткое видео, опубликованное в Snapchat; кроме того, Белла активно позировала по окончании процедуры и также попала в объектив папарацци, когда покидала Bang Bang. При этом в своем Instagram Хадид о новой татуировке ничего не сообщила.

    Белла Хадид

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