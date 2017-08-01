Белла Хадид сделала новую татуировку

Белла Хадид, в отличие от многих знаменитостей, никогда не злоупотребляла татуировками. Однако периодически украшает свое тело новыми рисунками. Накануне в Нью-Йорке Белла посетила Bang Bang, салон Джонатана Валена, известного как Jon Boy. Вален «нарисовал» Хадид тонкий бутон розы. Тату располагается чуть выше левого локтя и выполнена в минималистическом стиле, который и сделал мастера знаменитым (среди других клиентов Джонатана были также Кендалл Дженнер, Хейли Болдуин, Зейн Малик, София Ричи). Это не первый визит Беллы к Jon Boy: в январе ей набили крылья бабочки на лодыжке.