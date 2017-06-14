Белла Хадид прокомментировала новый роман

Вчера американские таблоиды сообщили, что у самой обсуждаемой модели современности новый роман – Белла Хадид встречается с 20-летним австралийским манекенщиком Джорданом Бареттом. Действительно, в последнее время молодые люди проводили все больше времени вместе. Сначала они вместе отдыхали в Каннах, на прошлых выходных Баретта видели на входе в апартаменты Хадид, а два дня назад они вместе посетили благотворительный ужин Charity Foundation Party.

До сегодняшнего дня модель никак не комментировала новые отношения, но вдруг решила внести ясность в сложившуюся ситуацию. Когда поклонница написала в Twitter под их совместной фотографией: «Как мило вы смотритесь вместе!», Белла ответила коротко и ясно: «Джей мне как брат!». Видимо, Хадид до сих пор не оправилась от разрыва с The Weeknd и пока не готова к новому роману.

Белла Хадид и Джордан Баретт

Кстати, некоторые поклонницы юного манекенщика уверены, что у Баретта роман не с Беллой, а с Софией Ричи, с которой месяц назад он пришел на Met Gala, а затем неоднократно флиртовал на вечеринках.

София Ричи и Джордан Баретт