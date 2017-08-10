Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    10 августа 2017

    Белла Хадид призналась, что только недавно приняла свою внешность

    По словам модели, люди ошибаются, считая ее «холодной и неприступной»

    Несмотря на феноменальный успех, Белла Хадид сторонится публичности и не любит улыбаться на камеру. Об этом Хадид рассказала британскому изданию The Guardian. Белла считает, что ей очень повезло с семьей. «Моя мама всегда говорила, что в мире полно девушек красивее меня и трудолюбивее, и если я не буду стараться и много работать, мое место займет кто-то другой», — отмечает модель.

    Белла Хадид

    Белла Хадид в 2014 году

    Белла Хадид

    Белла Хадид в 2017 году

    По словам Хадид, теперь, став знаменитой, она часто сталкивается с тем, что люди делают преждевременные выводы на ее счет. «Порой мне говорят, что я сильно отличаюсь от их представлений обо мне. Я не раз уже слышала признания, что мой образ в сетях отпугивает, я кажусь холодной и неприступной, но вообще-то мне нравится общаться с новыми людьми», — говорит Белла. «Мне просто неловко улыбаться на камеру, и я потратила немало времени, чтобы понять что-то про свое лицо», — откровенничает модель.

    Белла Хадид

    Число подписчиков аккаунта Хадид в Instagram превышает 14 миллионов человек, но Белла утверждает, что не публикует продуманные посты. «Мой Instagram такой же, как ваш, никаких уловок и планов. Раньше я была очень доверчива, теперь сделала в этом смысле шаг назад — публикую то, что является личным, но не до конца», — рассуждает Хадид, называя популярность в соцсетях очень странной. Ей вообще не нравится быть на виду и попадать в новости: «Это не то, что мне по душе».

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз