Белла Хадид призналась, что только недавно приняла свою внешность

Несмотря на феноменальный успех, Белла Хадид сторонится публичности и не любит улыбаться на камеру. Об этом Хадид рассказала британскому изданию The Guardian. Белла считает, что ей очень повезло с семьей. «Моя мама всегда говорила, что в мире полно девушек красивее меня и трудолюбивее, и если я не буду стараться и много работать, мое место займет кто-то другой», — отмечает модель.

Белла Хадид в 2014 году

Белла Хадид в 2017 году

По словам Хадид, теперь, став знаменитой, она часто сталкивается с тем, что люди делают преждевременные выводы на ее счет. «Порой мне говорят, что я сильно отличаюсь от их представлений обо мне. Я не раз уже слышала признания, что мой образ в сетях отпугивает, я кажусь холодной и неприступной, но вообще-то мне нравится общаться с новыми людьми», — говорит Белла. «Мне просто неловко улыбаться на камеру, и я потратила немало времени, чтобы понять что-то про свое лицо», — откровенничает модель.