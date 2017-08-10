Белла Хадид призналась, что только недавно приняла свою внешность

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По словам модели, люди ошибаются, считая ее «холодной и неприступной»
Несмотря на феноменальный успех, Белла Хадид сторонится публичности и не любит улыбаться на камеру. Об этом Хадид рассказала британскому изданию The Guardian. Белла считает, что ей очень повезло с семьей. «Моя мама всегда говорила, что в мире полно девушек красивее меня и трудолюбивее, и если я не буду стараться и много работать, мое место займет кто-то другой», — отмечает модель.
Белла Хадид в 2014 году
Белла Хадид в 2017 году
По словам Хадид, теперь, став знаменитой, она часто сталкивается с тем, что люди делают преждевременные выводы на ее счет. «Порой мне говорят, что я сильно отличаюсь от их представлений обо мне. Я не раз уже слышала признания, что мой образ в сетях отпугивает, я кажусь холодной и неприступной, но вообще-то мне нравится общаться с новыми людьми», — говорит Белла. «Мне просто неловко улыбаться на камеру, и я потратила немало времени, чтобы понять что-то про свое лицо», — откровенничает модель.
Число подписчиков аккаунта Хадид в Instagram превышает 14 миллионов человек, но Белла утверждает, что не публикует продуманные посты. «Мой Instagram такой же, как ваш, никаких уловок и планов. Раньше я была очень доверчива, теперь сделала в этом смысле шаг назад — публикую то, что является личным, но не до конца», — рассуждает Хадид, называя популярность в соцсетях очень странной. Ей вообще не нравится быть на виду и попадать в новости: «Это не то, что мне по душе».