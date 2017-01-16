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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 января 2017

Белла Хадид отреагировала на роман The Weeknd и Селены Гомес

Модель бурно отреагировала на новые отношения бывшего возлюбленного, а коллеги и подписчики поддержали ее

Роман между The Weeknd и Селеной Гомес — один из главных сюрпризов начала года. Еще недавно певец встречался с моделью Беллой Хадид, но в ноябре 2016-го года они разошлись, а на прошлой неделе папарацци сфотографировали музыканта целующимся с Гомес. В ответ Хадид отписалась от Селены в Instagram и заблокировала номер экс-бойфренда.

На постоянно появляющиеся сообщения о новом увлечении бывшего возлюбленного Белла отреагировала публикацией в соцсети. Манекенщица выложила свою фотографию, где она показывает средний палец одному из уличных фотографов. Пост она оставила без комментариев, но ее подписчики сразу поняли, кому адресовано послание модели.

The Weeknd и Белла Хадид

The Weeknd и Белла Хадид

ФОТОGetty Images

Любовный треугольник не был бы таким драматичным, если бы Белла Хадид ранее не была дружна с Селеной Гомес. Старшая сестры Беллы, Джиджи Хадид, входит в «команду Тейлор Свифт», которая очень близка с Гомес. Хотя инсайдеры уточняют, что очень близкими друзьями Белла и Селена никогда не были, реакция манекенщицы показывает: она сильно обижена на уже бывшую подругу. Причины для обиды на The Weeknd у Хадид тоже есть. Когда они расставались в 2015-м году, это стало лишь перерывом в отношениях, а на этот раз музыкант закрутил новый роман уже через пару месяцев после разрыва, хотя причиной расставания в обоих случаях стали сложные рабочие графики влюбленных.

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