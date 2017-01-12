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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

12 января 2017

Белла Хадид отписалась от Селены Гомес в соцсетях

Манекенщица в ярости – ее бывший слишком быстро нашел утешение в объятиях Селены Гомес

Более полутора лет Белла Хадид была в романтических отношениях с рэпером The Weeknd. Но не успели они расстаться, как папарацци застали 26-летнего музыканта в компании популярной певицы Селены Гомес. Вчера новоиспеченная сладкая парочка, ничуть не таясь общественности, вышла из ресторана Giorgio Baldi в Санта-Монике, где проходило их свидание. В ожидании такси Селена буквально висела на шее у рэпера. Удалось папарацци запечатлеть и поцелуй влюбленных на улице.

Гомес и The Weeknd
Гомес и The Weeknd

Разъяренная Белла Хадид, увидев эти кадры, первым делом отписалась от Селены Гомес в Instagram. Они никогда не были близкими подругами, однако не раз веселились в тусовке общих друзей (фото в Twitter Имми Уотерхаус тому доказательство). Известно также, что топ-модель с сочувствием относилась к поп-певице, когда у той обострилась красная волчанка. После недавнего возвращения Селены из рехаба на сцену Белла Хадид поддерживала ее в соцсетях и неизменно ставила «лайки» ее фотографиям.

Сейчас многие с недоверием относятся к союзу Гомес и The Weeknd, считая их роман спланированной PR-акцией. Тем не менее Белла Хадид ревнует экс-бойфренда не на шутку. Масла в огонь подливает источник из окружения The Weeknd, рассказавший изданию E!News об отношении музыканта к новой подружке: «Он считает ее очень талантливой и сексуальной. Близко общаться они начали перед праздниками, но она была на его радаре и раньше». Инсайдер также добавил, что «у них примерно одни ожидания и им друг с другом действительно весело».

Гомес и The Weeknd

Селена Гомес и The Weeknd на шоу Victoria's Secret в октябре 2015

Белла Хадид и The Weeknd

Белла Хадид и The Weeknd на светском мероприятии в мае 2016

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