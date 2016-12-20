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20 декабря 2016

Бекхэмы дарят рождественское настроение

Знаменитая семья активно готовится к главному празднику года

Пока многие знаменитости занимаются тем, что выясняют между собой отношения и расстаются или сходятся опять, семейство Бекхэмов прекрасно себя чувствует, и вовсю подготавливается к Рождеству. По такому поводу они даже устроили маленький флешмоб – решили навестить всех родственников, и поделиться с нами радостными и смешными фотографиями, чтобы поднять настроение не только себе, но и своим поклонникам.

Бекхэмы дарят рождественское настроение
Бекхэмы дарят рождественское настроение

Так, Дэвид Бекхэм сфотографировался со старшим сыном Бруклином, высунув язык и сделав подпись «Он действительно меня любит». Жена знаменитого футболиста навестила сестру Луизу, а юный Круз снялся с Санта-Клаусом. Кстати, младший сын недавно рассказал, что Дэвид Бекхэм обожает устраивать розыгрыши перед праздником, а Виктория так много работает, что может даже уснуть прямо перед телевизором.

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