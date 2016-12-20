Бекхэмы дарят рождественское настроение

Пока многие знаменитости занимаются тем, что выясняют между собой отношения и расстаются или сходятся опять, семейство Бекхэмов прекрасно себя чувствует, и вовсю подготавливается к Рождеству. По такому поводу они даже устроили маленький флешмоб – решили навестить всех родственников, и поделиться с нами радостными и смешными фотографиями, чтобы поднять настроение не только себе, но и своим поклонникам.