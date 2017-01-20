Барак Обама с семьей переезжает в особняк за $5,3 млн

Сегодня Барак и Мишель Обама покидают Белый дом, где провели с семьей последние 8 лет, уступая место новому избранному президенту США Дональду Трампу. Впрочем, новое комфортабельное гнездышко для экс-президента, его первой леди и дочерей уже давно ожидает звездное семейство: Барак и Мишель Обама отныне будут жить в пригороде Вашингтона, в престижном районе Калорама, где они арендовали дом стоимостью $5,3 миллиона.

Особняк, построенный еще в 1928 году, принадлежит Джону Локхарту и занимает площадь в 716 квадратный метр. В нем девять спален, в каждой из которых своя ванная комната; гостиная с камином, кухня, буфетная и другие помещения. Как долго семья Обама планирует снимать эти просторные апартаменты, точно неизвестно, но как минимум до окончания школы их дочерью Сашей.