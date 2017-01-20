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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 января 2017

Барак Обама с семьей переезжает в особняк за $5,3 млн

Как выглядит новый дом экс-президента США?

Сегодня Барак и Мишель Обама покидают Белый дом, где провели с семьей последние 8 лет, уступая место новому избранному президенту США Дональду Трампу. Впрочем, новое комфортабельное гнездышко для экс-президента, его первой леди и дочерей уже давно ожидает звездное семейство: Барак и Мишель Обама отныне будут жить в пригороде Вашингтона, в престижном районе Калорама, где они арендовали дом стоимостью $5,3 миллиона.

Особняк, построенный еще в 1928 году, принадлежит Джону Локхарту и занимает площадь в 716 квадратный метр. В нем девять спален, в каждой из которых своя ванная комната; гостиная с камином, кухня, буфетная и другие помещения. Как долго семья Обама планирует снимать эти просторные апартаменты, точно неизвестно, но как минимум до окончания школы их дочерью Сашей.

Новый дом Барака и Мишель Обамы под Вашингтоном

Новый дом Барака и Мишель Обамы под Вашингтоном

Мишель и Барак Обама с дочерьми

Мишель и Барак Обама с дочерьми

Новый дом Барака и Мишель Обамы под Вашингтоном
Новый дом Барака и Мишель Обамы под Вашингтоном
Новый дом Барака и Мишель Обамы под Вашингтоном
Новый дом Барака и Мишель Обамы под Вашингтоном

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