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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 января 2017

Арми Хаммер стал отцом во второй раз

Элизабет Чэмберс подарила супругу сына

«Арми и Элизабет бесконечно счастливы в связи с прибавлением в семействе, а их дочь Харпер готовится к роли старшей сестры», — сообщил радостную весть о прибавлении в семье Арми Хаммера инсайдер. На этот раз у актера и его супруги Элизабет Чэмберс родился сын, правда, имя новорожденного пока держится в секрете. Зато известно, что роды прошли благополучно, так что и мама, и малыш чувствуют себя хорошо и скоро отправятся домой.

Звезда фильма «Агенты А.Н.К.Л.» Арми Хаммер и журналистка Элизабет Чэмберс поженились в 2010 году, а еще через четыре года у пары родилась дочь Харпер. О том, что звездная семья готовится к рождению второго ребенка, стало известно лишь осенью 2016 года.

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