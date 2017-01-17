Арми Хаммер стал отцом во второй раз

«Арми и Элизабет бесконечно счастливы в связи с прибавлением в семействе, а их дочь Харпер готовится к роли старшей сестры», — сообщил радостную весть о прибавлении в семье Арми Хаммера инсайдер. На этот раз у актера и его супруги Элизабет Чэмберс родился сын, правда, имя новорожденного пока держится в секрете. Зато известно, что роды прошли благополучно, так что и мама, и малыш чувствуют себя хорошо и скоро отправятся домой.

Звезда фильма «Агенты А.Н.К.Л.» Арми Хаммер и журналистка Элизабет Чэмберс поженились в 2010 году, а еще через четыре года у пары родилась дочь Харпер. О том, что звездная семья готовится к рождению второго ребенка, стало известно лишь осенью 2016 года.