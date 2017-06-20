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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 июня 2017

Аризона Мьюз вышла замуж за французского врача

Платье для модели создала Элис Темперли, любимый дизайнер Кейт Миддлтон

Модель Аризона Мьюз в январе объявила о помолвке со своим бойфрендом, французским врачом Бонифасом Верней-Карроном. «Месяц назад ты попросил моей руки. С тех пор я не перестаю улыбаться. Я никогда не была счастливей, чем сейчас, и буду твоей женой», — написала Аризона в своем Instagram. Полгода спустя пара сочеталась браком в Лондоне — это случилось в минувшие выходные. Церемония была довольно скромной, присутствовали только самые близкие друзья и члены семей жениха и невесты. На следующий день в аккаунтах новоиспеченных супругов появились восторженные посты. «Муж мой, я была наполнена любовью каждую секунду вчерашней нашей свадьбы. Это был самый счастливый день в моей жизни», — сообщила Мьюз под одной из фотографий. Второй кадр, на котором невеста и жених позируют в компании брата Аризоны, сопровождался более информативным комментарием: «Моя свадьба была самым красивым днем», — написала модель и далее поблагодарила за свой наряд модельера Элис Темперли (любимицу Кейт Миддлтон) и Chopard за бриллианты из коллекции Green Carpet.

Что касается жениха Аризоны, то он посвятил событию сразу три поста: в первом он продублировал фото, размещенное в аккаунте жены, а в двух других опубликовал снимки в компании братьев с обеих сторон и своего отца.

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