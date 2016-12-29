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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

29 декабря 2016

Ариана Гранде возмущена неуместными комментариями о ее сексуальности

Известная американская певица, почувствовав себя в унизительной роли сексуального объекта, решила заступиться за всех женщин

На днях певица Ариана Гранде поделилась в Twitter историей о том, как оскорбил неизвестный мужчина. По словам Гранде, он без церемоний подошел к певице, когда она общалась со своим другом, музыкантом Маком Миллером. Незнакомец стал говорить о том, что он большой фанат рэпера, а когда Мак и Ариана направились к машине, увязался за ними. «Он вел себя очень вызывающе, — рассказывает Гранде. - Сперва все было достаточно безобидно и даже забавно. До тех самых пор, пока этот парень не начал говорить что-то типа «Ариана чертовски сексуальна», «Я вижу, как ты пытаешься за ней приударить» и т.п. Кому-то это может показаться мелочью, но меня это сильно задело. Мне даже было больно»

Оскорбленная певица пишет о том, что она тоже личность и заслуживает уважительного отношения к себе: «Я не кусок мяса, который мужчина получает, чтобы использовать в свое удовольствие. Я взрослая женщина, у меня есть любящий человек, который относится ко мне с уважением. Но подобные случаи разбивают мне сердце. Люди не должны заставлять других чувствовать себя не комфортно, особенно когда речь заходит о мужчинах и женщинах».

Ариана решила поделиться своим опытом «потому что я очень хорошо знаю, что большинству девушек знакомо то гадкое чувство, когда их сексуальность обсуждается публично». Однако не все подписчики поняли ее правильно. Многие из них высказались о том, что негативное внимание звезда получила заслуженно - потому что она вызывающе одевается и танцует в своих клипах как в стриптиз-баре.

ариана гранде

«Если я выражаю сексуальность в искусстве, то это еще не является поводом для неуважения! Так же, как и короткие юбки - не приглашение к изнасилованию» - добавила певица.

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