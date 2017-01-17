Ариана Гранде помолвлена?

Ариана Гранде заинтриговала поклонников, заставив их гадать, не помолвлена ли певица. Поводом для слухов стал недавний пост Арианы в Instagram — ее снимок, дающий отсчет до начала нового тура артистки. Гранде позирует, сидя на полу, а на безымянном пальце ее левой руки видно кольцо. Фанаты тут же предположили, что 23-летняя Ариана обручилась со своим бойфрендом, рэпером Маком Миллером. Несколько поклонников прямо спросили певицу в комментариях к посту, не помолвлена ли она. Ответа не последовало, а затем один из особо внимательных фанатов сообщил, что украшение, вызвавшее пересуды, очень схоже с тем, что подарила Ариане ее бабушка.

Действительно, в 2014-м Гранде получила кольцо в память о покойном дедушке. «Нонна (бабушка) подарила мне кольцо, в котором была жемчужина из галстучной булавки моего деда. Нонна сказала, что ей во сне явился дед и попросил сделать такое кольцо, чтобы оно хранило меня», — говорила тогда Ариана. Так или иначе, происхождение кольца не дает ответа на вопрос, ждать ли оглашения помолвки Гранде и Миллера.

Напомним, что роман певицы и рэпера стал достоянием публики в августе, месяц спустя после расставания Арианы с танцором Рикки Альваресом, отношения с которым длились около года. В конце лета Гранде и Мака Миллера засекли в одном из лос-анджелесских баров, где они целовались. Далее пара была замечена на прогулке в Нью-Йорке, а на афтепати премии MTV Ариана и Мак прибыли вместе, уже не прячась от репортеров.