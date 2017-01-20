Анвар Хадид встречается с Николой Пельтц?

17-летний Анвар Хадид пока еще не так известен, как его сестры, но уже сейчас у него более миллиона подписчиков в Instagram, а также он успешно работает в качестве модели, пойдя по стопам Беллы и Джиджи. Так, он уже не раз появлялся на обложках глянцевых журналов и на подиуме: в портфолио Анвара сотрудничество со столь известными марками, как Moschino и Boss. Долгое время он близко дружил с 20-летней актрисой Николой Пельтц, ставшей знаменитой благодаря участию в съемках одной из частей известной франшизы «Трансформеры».