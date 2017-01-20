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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 января 2017

Анвар Хадид встречается с Николой Пельтц?

У младшего брата Беллы и Джиджи Хадид намечается роман с молодой актрисой

17-летний Анвар Хадид пока еще не так известен, как его сестры, но уже сейчас у него более миллиона подписчиков в Instagram, а также он успешно работает в качестве модели, пойдя по стопам Беллы и Джиджи. Так, он уже не раз появлялся на обложках глянцевых журналов и на подиуме: в портфолио Анвара сотрудничество со столь известными марками, как Moschino и Boss. Долгое время он близко дружил с 20-летней актрисой Николой Пельтц, ставшей знаменитой благодаря участию в съемках одной из частей известной франшизы «Трансформеры».

Анвар Хадид встречается с Николой Пельтц?

У младшего брата Беллы и Джиджи Хадид намечается роман с молодой актрисой

Однако недавно в социальных сетях появились фотографии, на которых Анвар и Никола обнимают друг друга, а чуть позже пару заметили папарацци в Беверли-Хиллз: они прогуливались по улицам, держась за руки. Все это позволило журналистам предположить, что молодые люди больше, чем друзья.

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