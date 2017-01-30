Антонио Бандерас попал в больницу

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56-летнего актера госпитализировали из-за боли в сердце
Звезда фильма «Маска Зорро» Антонио Бандерас был доставлен в больницу имени святого Петра в Чертси. Об этом вчера сообщила газета The Sun. По данным издания, 56-летний актер попал в больницу в четверг, 26 января.
Антонио Бандерас
Причиной госпитализации стала боль в сердце, которую Бандерас почувствовал во время тренировки. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи сочли необходимым доставить актера в больницу. После осмотра специалисты разрешили Бандерасу вернуться домой, так как не нашли причин для беспокойства.
Антонио Бандерас и Николь КемпелФОТО
Антонио Бандерас переехал в Великобританию в 2015 году после развода с Мелани Гриффит. Он проживает в городе Кобэм в графстве Суррей — в особняке стоимостью $3 млн. Вместе с Бандерасом в Англии живет его новая возлюбленная Николь Кемпел, инвестиционный банкир из Голландии.
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