Антонио Бандерас попал в больницу

Звезда фильма «Маска Зорро» Антонио Бандерас был доставлен в больницу имени святого Петра в Чертси. Об этом вчера сообщила газета The Sun. По данным издания, 56-летний актер попал в больницу в четверг, 26 января.

Антонио Бандерас

Причиной госпитализации стала боль в сердце, которую Бандерас почувствовал во время тренировки. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи сочли необходимым доставить актера в больницу. После осмотра специалисты разрешили Бандерасу вернуться домой, так как не нашли причин для беспокойства.

Антонио Бандерас и Николь Кемпел ФОТО Getty Images