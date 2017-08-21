Андрей Малахов откровенно рассказал обо всех людях, с кем работал в течение 25 лет

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Открытое письмо телеведущего
Уход Андрея Малахова с Первого канала — главная тема последних недель. За 25 лет он прошел огромный путь и стал самым рейтинговым и популярным ведущим в России. В эксклюзивном открытом письме, которое опубликовано на страницах журнала «СтарХит», главным редактором которого Малахов является, он откровенно и детально рассказал обо всех годах, проведенных в стенах редакции Первого канала.
Это письмо получило очень личным. Андрей Малахов с большой теплотой и благодарностью вспоминает всех людей, с которыми его свела работа: от генерального директора Первого канала Константина Эрнста до работника отдела кадров, который принимал у него заявление об уходе, а также раскрывает главную интригу — свое новое место работы и названия новых проектов:
«Открытое письмо Константину Эрнсту и всем тем, с кем я 25 лет проработал на «Первом канале».
Дорогие друзья!
В нашу digital-эпоху к эпистолярному жанру обращаются крайне редко, но я пришел на «Первый канал» в прошлом веке, когда люди еще писали друг другу письма, а не эсэмэс. Поэтому простите за столь длинное послание. Cмею надеяться, вы знаете истинные причины моего неожиданного трансфера на «Россию 1», где я буду вести новую программу «Андрей Малахов. Прямой эфир», заниматься субботним шоу и другими проектами», — пишет Андрей Малахов.
Полную версию письма можно прочитать на сайте журнала «СтарХит».