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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

01 февраля 2017

Андрей Аршавин стал отцом в четвертый раз

Супруга футболиста Алиса Казьмина родила мальчика

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин стал отцом в четвертый раз. Новость сообщил его коллега по казахстанскому клубу «Кайрат», за который сейчас выступает футболист: «У Андрея сегодня родился сын. Мы с командой уже поздравили его». Малыш появился на свет во вторник. Сейчас супруга футболиста Алиса Казьмина принимает поздравления от друзей и близких. Андрей Аршавин до 9 февраля находится на сборах в Турции, позволит ли руководство клуба спортсмену вернуться домой раньше, чтобы встретить супругу из роддома, неизвестно.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина

О том, что в семье 35-летнего полузащитника ожидается прибавление стало известно в сентябре: новость о беременности подтвердила супруга Аршавина Алиса аккурат через несколько дней после их свадьбы. «Теперь я счастливая жена в ожидании малыша! Спасибо, Андрей Аршавин, я очень счастлива», - написала Казьмина на своей странице в соцсети.

Как известно, для Аршавина новорожденный стал четвертым ребенком: у футболиста трое детей от гражданской супруги Юлии Барановской, которую он оставил беременной третьим малышом из-за романа с Казьминой. С сыновьями Артемом, Арсением и дочерью Яной Аршавин по-прежнему не видится и отказывается принимать участие в их воспитании. Алиса воспитывает двоих детей от брака с санкт-петербургским бизнесменом Алексеем Казьминым.

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Андрей Аршавин станет отцом в четвертый раз

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