Анджелина Джоли встречается с Джаредом Лето

После расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта личная жизнь обоих актеров пока что не наладилась. Питту приписывали роман с Кейт Хадсон, но он явно был шит белыми нитками; что до Джоли, она до недавних пор вела затворнический образ жизни, и если выбиралась за пределы дома, то исключительно в компании детей. Тем не менее СМИ сообщают, что у актрисы все-таки случился новый роман. Или, точнее, «перезагрузился» старый — с Джаредом Лето.

Анджелина Джоли, Джаред Лето

Стоит отметить, что пару якобы видели на «секретном» ужине в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Кроме того, по словам источника, пожелавшего остаться анонимным, Анджелина «очень, очень часто и подолгу» общается с Джаредом по телефону. Как известно, актеры знакомы давно, около десяти лет. Они впервые встретились в 1999 году во время съемок фильма «Прерванная жизнь», а пять лет спустя у Джоли и Лето случился кратковременный роман — буквально перед тем, как актриса познакомилась с Брэдом Питтом на съемочной площадке ленты «Мистер и миссис Смит».

Джаред Лето, Вэл Килмер и Анджелина Джоли