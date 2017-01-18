Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Что бы сказал о вас Дональд Трамп? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

  • Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

  • Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

  • Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

  • Отношения

    Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

  • Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

  • Гороскопы

    Гороскоп на сегодня, точный гороскоп для всех знаков зодиака. Фирменный гороскоп ELLE на месяц от астролога Бернарда Фитцуолтерса.

    • Тесты

      Тесты онлайн: пройти бесплатные психологические тесты без регистрации и смс. Тесты на Elle.ru.

      • Конкурсы

        Участвуй в онлайн конкурсах и викторинах, выиграй ценный приз. Условия и период проведения конкурсов читайте на сайте Elle.ru

        • Видео

          Материалы с видео контентом

          • ELLE Decoration

            Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

          18 января 2017

          Анджелина Джоли возмущена тем, что Голливуд поддержал Брэда Питта

          Актриса поняла, что симпатии коллег не на ее стороне

          После прошедшей церемонии «Золотой глобус», где Брэд Питт появился в качестве продюсера картины «Лунный свет» и был встречен длительными овациями коллег по цеху совсем не по этому поводу, в его отношениях с бывшей супругой наступила некоторая оттепель. Издание The Sun сообщает, что Анджелина Джоли пошла навстречу просьбе Питта засекретить информацию, касающуюся детей, лишь увидев проявление такой симпатии Голливуда к ее экс-супругу. Инсайдеры уверяют, что актриса не ожидала, что большинство поддержит не ее в истории с разводом и судом за опеку над шестью детьми.

          Анджелина Джоли

          Анджелина Джоли

          «Энджи пошла на совместное заявление уже через несколько часов после появления Питта на «Золотом глобусе», — комментирует источник. — Она наконец-то поняла, как скверно развод влияет на ее имидж, и теперь отчаянно пытается сделать так, чтобы ситуация еще больше не ухудшалась». По словам инсайдера, Джоли была возмущена тем, «насколько Голливуд любит Брэда, не оставляя ничего для нее».

          Ник Кэннон о сорванном выступлении Мэрайи Кэри: «Это был заговор!»Ким Кардашьян снялась в кино

          ELLE проекты

          Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
          Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
          Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
          Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
          Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

          Читайте также

          Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
          НовостиДочки-матери: подробности конфликта в семье Ксении Собчак
          ЗвездыЧто с ними не так: 8 красавиц, которым не везет в любви
          НовостиБейонсе и Джей Зи: разводу все-таки быть?

          ELLE рекомендует

          ПрактикаПрограмма максимум: как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть
          ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
          ПрактикаС чем носить кожаные брюки
          Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд

          Лучшее на Elle

          ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
          ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
          ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
          ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
          ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
          Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
          ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
          ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
          КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
          ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
          ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
          Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
          Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
          Цифровая версия журнала
          Печатная
          версия журнала          Оформить подписку
          Мобильное приложение Elle.ru
          БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

          Все статьи
          © 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

          Читайте далее

          Ник Кэннон о сорванном выступлении Мэрайи Кэри: «Это был заговор!»

          Поздравляем!
          Вы успешно подписались на рассылку ELLE
          Поздравляем!
          Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
          Извините, произошла ошибка!
          Попробуйте еще раз
          Поздравляем!
          Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
          Добро пожаловать!
          Регистрация прошла успешно.
          Добро пожаловать!
          Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.