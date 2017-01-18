Анджелина Джоли возмущена тем, что Голливуд поддержал Брэда Питта

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Актриса поняла, что симпатии коллег не на ее стороне
После прошедшей церемонии «Золотой глобус», где Брэд Питт появился в качестве продюсера картины «Лунный свет» и был встречен длительными овациями коллег по цеху совсем не по этому поводу, в его отношениях с бывшей супругой наступила некоторая оттепель. Издание The Sun сообщает, что Анджелина Джоли пошла навстречу просьбе Питта засекретить информацию, касающуюся детей, лишь увидев проявление такой симпатии Голливуда к ее экс-супругу. Инсайдеры уверяют, что актриса не ожидала, что большинство поддержит не ее в истории с разводом и судом за опеку над шестью детьми.
Анджелина Джоли
«Энджи пошла на совместное заявление уже через несколько часов после появления Питта на «Золотом глобусе», — комментирует источник. — Она наконец-то поняла, как скверно развод влияет на ее имидж, и теперь отчаянно пытается сделать так, чтобы ситуация еще больше не ухудшалась». По словам инсайдера, Джоли была возмущена тем, «насколько Голливуд любит Брэда, не оставляя ничего для нее».
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