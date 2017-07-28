Анджелина Джоли вновь оказалась в эпицентре скандала

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Западные СМИ раскритиковали действия 42-летней актрисы
Последние несколько дней в сети обсуждается интервью Анджелины Джоли американскому изданию Vanity Fair, в котором актриса впервые рассказала подробности своего развода с Брэдом Питтом. Стоит отметить, что помимо своих переживаний звезда описала, как она работала над своим последним фильмом «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». В основу сюжета картины легла автобиографическая книга Лунг Анг, повествующая об одном из самых тяжелых периодов в истории этой страны — времени правления партии Красных кхмеров. В частности, Джоли отметила, что хотела найти непрофессиональную актрису для исполнения роли писательницы в детстве, поэтому устроила необычный кастинг: «Мы пригласили местных детей, большинство из которых воспитывались в трущобах и приютах, и перед каждым из них положили несколько купюр. Затем я попросила украсть их со стола, после чего начала гоняться за ними, как за похитителями. Когда я ловила ребенка, то он должен был лгать мне относительно того, для чего ему нужны эти деньги».
Анджелина Джоли в Камбодже
«История одной из этих девочек меня особенно тронула. Я сразу выделила ее, потому что она особенно эмоционально отреагировала на всю эту ситуацию. Как потом оказалось, это было связано с тем, что ее семья очень нуждается в деньгах, и она готова была пойти на все, лишь бы помочь им», — призналась Анджелина.
Анджелина Джоли
Стоит ли говорить, что пользователи сети раскритиковали методы актрисы, назвав их «слишком жестокими»: «Как Анджелине пришло в голову разыгрывать столь жесткую игру с малолетними детьми?», «Джоли много лет занимается благотворительностью, поэтому я никак не мог ожидать от нее таких садистских методов», «Она сама мать, и как ей могло прийти в голову выводить детей на такие эмоции?».
Кадр из фильма «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи»
Кадр из фильма «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи»
Кадр из фильма «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи»