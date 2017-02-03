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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

03 февраля 2017

Анджелина Джоли требует от Брэда Питта алименты

Актриса хочет, чтобы бывший супруг ежемесячно выплачивал ей крупную сумму

В начале января Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили, что будут «действовать единым фронтом» в решении бракоразводных вопросов, но оказалось, что у голливудской актрисы еще остались претензии к своему бывшему мужу. Таблоид InTouch сообщил, что Джоли требует с Питта алименты в размере $100 тысяч ежемесячно.

По подсчетам Анджелины, именно такой суммы должно хватить на содержание их шестерых детей — 15-летнего Мэддокса, 13-летнего Пакса-Тьена, 12-летней Захары, 10-летней Шайло и 8-летних близнецов Вивьен и Нокс. Причем из $1,2 млн в год $250 тысяч будут откладываться в трастовый фонд, на будущее детей.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Брэд Питт готов согласиться с требуемой суммой только в том случае, если часть денег будет поступать напрямую в трастовый фонд. По данным издания, состояние Анджелины Джоли оценивается в $160 млн, а Брэда Питта — в $240 млн.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми

ФОТОGetty Images

Инсайдер рассказал, что Джоли хочет окончательно развестись в течение следующих 90 дней. Однако эксперты утверждают, что судебный процесс может затянуться до конца 2017 года, поскольку экс-супруги никак не могут договориться об опеке над детьми: пока правом на нее владеет единолично Джоли, а Питт настаивает на совместной опеке.

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