Анджелина Джоли требует от Брэда Питта алименты

В начале января Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили, что будут «действовать единым фронтом» в решении бракоразводных вопросов, но оказалось, что у голливудской актрисы еще остались претензии к своему бывшему мужу. Таблоид InTouch сообщил, что Джоли требует с Питта алименты в размере $100 тысяч ежемесячно.

По подсчетам Анджелины, именно такой суммы должно хватить на содержание их шестерых детей — 15-летнего Мэддокса, 13-летнего Пакса-Тьена, 12-летней Захары, 10-летней Шайло и 8-летних близнецов Вивьен и Нокс. Причем из $1,2 млн в год $250 тысяч будут откладываться в трастовый фонд, на будущее детей.