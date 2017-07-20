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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    20 июля 2017

    Анджелина Джоли с дочерьми на шопинге в Лос-Анджелесе

    Актриса перестала скрываться от папарацци

    В последнее время звезду фильма «Малефисента» стали все чаще видеть в общественных местах. И вчера папарацци снова удалось сфотографировать Анджелину Джоли в компании дочерей. Вместе с Шайло, Захарой и Вивьен актриса посетила один из шопинг-моллов Лос-Анджелеса, откуда вышла с большой картонной коробкой из магазина игрушек. Стоит отметить, что совсем недавно инсайдеры сообщили, что Джоли пока не готова к новым отношениям и полностью посвятила себя воспитанию детей.

    Интересно, что старшая дочь Анджелины и Брэда Шайло вновь была одета как мальчик, что не могло не взволновать поклонников экс-супругов. «Даже стрижка Шайло больше напоминает мужскую», —отметил один из фанатов Джоли.

    Сама актриса в очередной раз выбрала для своей прогулки наряд черного цвета — юбку и топ, — поверх которого знаменитость накинула темно-серую шаль.

    Анджелина Джоли, Шайло, Захара и Вивьен

    Анджелина Джоли, Шайло, Захара и Вивьен

    ФОТОsplash news/getty images

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