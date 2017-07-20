Анджелина Джоли с дочерьми на шопинге в Лос-Анджелесе

В последнее время звезду фильма «Малефисента» стали все чаще видеть в общественных местах. И вчера папарацци снова удалось сфотографировать Анджелину Джоли в компании дочерей. Вместе с Шайло, Захарой и Вивьен актриса посетила один из шопинг-моллов Лос-Анджелеса, откуда вышла с большой картонной коробкой из магазина игрушек. Стоит отметить, что совсем недавно инсайдеры сообщили, что Джоли пока не готова к новым отношениям и полностью посвятила себя воспитанию детей.

Интересно, что старшая дочь Анджелины и Брэда Шайло вновь была одета как мальчик, что не могло не взволновать поклонников экс-супругов. «Даже стрижка Шайло больше напоминает мужскую», —отметил один из фанатов Джоли.

Сама актриса в очередной раз выбрала для своей прогулки наряд черного цвета — юбку и топ, — поверх которого знаменитость накинула темно-серую шаль.