Анджелина Джоли проводит время с детьми в Малибу

Как известно, с момента начала бракоразводного процесса Анджелина Джоли старается не попадать в объектив фотокамер. Но вчера папарацци все же удалось сфотографировать звезду с дочерью Вивьен и сыном Ноксом на стоянке одного из торговых центров Малибу. Актриса была одета в черные кожаные брюки и черный топ, поверх которого Джоли накинула серое пальто, скрывающие ее худобу. Стоит отметить, что лицо экс-возлюбленная Брэда Питта скрыла под большими солнцезащитными очками.

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен

Анджелина Джоли с детьми Ноксом и Вивьен

К слову, в последнее время актрису не так легко встретить в общественных местах. Кроме того, по словам очевидцев Анджелина старается не разговаривать с окружающими и вести диалог с детьми исключительно шепотом, дабы никто не мог подслушать о чем они говорят.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом ФОТО East News

Напомним, что Джоли обвинила своего супруга в жестоком обращении с детьми в сентябре прошлого года, что стало основанием для подачи документов на развод. К тому же, актриса до сих пор пытается отсудить у Брэда Питта единоличную опеку над шестью детьми.