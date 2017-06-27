Анджелина Джоли произнесла проникновенную речь

Анджелина Джоли уже много лет также является посланником ООН и хотя официально занимается только вопросами беженцев, на деле активно участвует и в других инициативах организации. На днях Джоли обратилась к участникам и зрителям детского спектакля «Мечты о свободе», показанного в лондонском зале Альберт-холла, с помощью записанного видеообращения. Постановка «Мечты о свободе» основана на одноименной книге, героями которой являются Нельсон Мандела, Далай-лама и Малала Юсуфзай, и была представлена в рамках акции в память о жертвах пожара, случившегося в британской столице 14 июня. Проект реализовали Amnesty International и лондонская театральная организация Chickenshed, сыграли в нем местные школьники. Перед началом спектакля собравшимся в зале показали видеоролик с Анджелиной Джоли.

«Дети, вы нужны мне. Вы нужны всем нам. Мы, взрослые, немного растерялись в эти дни, но хотим, чтобы вы знали: у нас все под контролем и все будет хорошо», — сказала актриса и посланник Верховного комиссара ООН. Далее Джоли объяснила школьникам важность знания личных прав.

«Конвенция ООН по правам ребенка — ваш тайный свод законов. Если вы будете пользоваться ею, никому не удастся вас обмануть. Так, когда вы станете взрослыми, у вас будут инструменты, чтобы защитить себя и других. Вы можете вырасти гражданами, которые вместе закончат ту работу, которую не успеет мое поколение, будете бороться за права человека — ради своих детей», — сказала Анджелина.