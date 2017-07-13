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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    13 июля 2017

    Анджелина Джоли познакомила детей с новым поклонником

    Актриса продолжает скрывать нового возлюбленного

    Вчера близнецы Анджелины Джоли и Брэда Питта отпраздновали свой девятый день рождения. И в качестве подарка актриса устроила детям праздник в Диснейленде. Интересно, что, по словам очевидцев, звезду фильма «Малефисента» сопровождал таинственный незнакомец: «Анджелина с детьми отлично проводили время, катаясь на аттракционах и просто гуляя по парку. И в течение всего дня рядом с ними был мужчина, чье имя я не могу вам назвать, но он довольно известен в голливудских кругах», — прокомментировал один из работников Диснейленда.

    Анджелина Джоли с Вивьен и Ноксом

    Анджелина Джоли с Вивьен и Ноксом

    ФОТОsplash news/getty images

    Как утверждают инсайдеры, Питт хотел составить им компанию, но Джоли наотрез отказалась проводить время вместе с экс-супругом: «Брэд очень вежливо попросил Анджелину разрешить ему лично поздравить близнецов с днем рождения, но она ответила, что у них уже есть планы на этот день, и поэтому ему придется подождать».

    Анджелина Джоли с Шайло

    Анджелина Джоли с Шайло

    Напомним, несмотря на то, что теперь актриса вместе с детьми живут по соседству с Питтом, Джоли старается ограничивать их общение, так как считает, что Брэд не слишком хорошо на них влияет. «Анджелина настаивает, чтобы дети продолжали встречаться с отцом лишь в присутствии психолога», — признался один из близких друзей звездной пары.

    Анджелина Джоли с Вивьен и Захарой

    Анджелина Джоли с Вивьен и Захарой

    Пакс, Нокс и Мэддокс Джоли-Питт

    Пакс, Нокс и Мэддокс Джоли-Питт

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