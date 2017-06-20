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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 июня 2017

Анджелина Джоли планирует переехать с детьми в Африку

Актриса намерена увести детей от Брэда Питта

На днях в сети появилась информация о том, что отношения Анджелины Джоли и ее бывшего супруга сдвинулись с мертвой точки, и они вновь возобновили общение. Кроме того, 42-летняя актриса даже купила особняк в непосредственной близости от дома отца своих детей, чтобы у них была возможность проводить с ним больше времени вместе. Но, как утверждают инсайдеры, это лишь очередной обманный маневр со стороны знаменитости, и на самом деле сразу после развода Джоли планирует перевезти детей в Эфиопию: «Анджелина умеет добиваться своего. Она устала от судебной тяжбы, связанной с разводом и опекой над детьми, поэтому решила, что ей будет гораздо проще «задобрить» Брэда, чтобы как можно быстрее подписать все необходимые документы и стать окончательно свободной. Она и не думает о примирении. Все это сделано для того, чтобы получить единоличную опеку и увезти детей подальше от Голливуда и их отца».

Анджелина Джоли и Брэд ПиттФОТОGetty Images

Напомним, что с момента объявления о разводе, Джоли уже не раз пыталась лишить бывшего мужа отцовских прав, обвиняя его в жестоком обращении с детьми (что ей так и не удалось доказать), а также в злоупотреблении им алкоголя. В свою очередь, Брэд признался, что действительно страдал зависимостью, но, по мнению близких друзей актера, Питт сделал это только ради того, чтобы удовлетворить экс-супругу, которая пообещала, что если он возьмет всю вину за их расставание на себя, то она даст ему возможность видеться с детьми.

Брэд Питт с детьми
Анджелина Джоли с детьми

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