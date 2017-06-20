Анджелина Джоли планирует переехать с детьми в Африку

На днях в сети появилась информация о том, что отношения Анджелины Джоли и ее бывшего супруга сдвинулись с мертвой точки, и они вновь возобновили общение. Кроме того, 42-летняя актриса даже купила особняк в непосредственной близости от дома отца своих детей, чтобы у них была возможность проводить с ним больше времени вместе. Но, как утверждают инсайдеры, это лишь очередной обманный маневр со стороны знаменитости, и на самом деле сразу после развода Джоли планирует перевезти детей в Эфиопию: «Анджелина умеет добиваться своего. Она устала от судебной тяжбы, связанной с разводом и опекой над детьми, поэтому решила, что ей будет гораздо проще «задобрить» Брэда, чтобы как можно быстрее подписать все необходимые документы и стать окончательно свободной. Она и не думает о примирении. Все это сделано для того, чтобы получить единоличную опеку и увезти детей подальше от Голливуда и их отца».