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    01 августа 2017

    Анджелина Джоли ответила на обвинения в жестком обращении с детьми

    Актриса прокомментировала собственное интервью

    Недавно Анджелина Джоли дала свое первое интервью после развода с Брэдом Питтом. В нем актриса рассказала не только о том, как пережила расставание с супругом, но и о своем новом фильме «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». Поклонников Джоли возмутило то, как проходил кастинг на роль главной героини в детстве. Напомним, что актриса клала перед сиротами и воспитанными в трущобах детьми деньги, просила «украсть» их и затем рассказать, зачем они им нужны. Фанаты посчитали такие методы жестокими. На днях актриса ответила на обвинения поклонников.

    «Даже предположить, что во время кастинга перед ребенком на столе могли лежать настоящие деньги, абсурдно и печально, — заявила Анджелина. — Это неправда. Нами были приняты все меры для обеспечения безопасности, комфорта и благополучия детей, которые участвовали в кастинге и которые затем снимались в фильме. Родители, опекуны, сотрудники соцслужб, врачи — все они были с нами каждый день и наблюдали за детьми. Я расстроена, что об импровизации для сцены, которая есть в фильме, написали так, будто все это было не игрой, а реальностью».


    Анджелина Джоли

    Лента «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи» — новая режиссерская работа Анджелины Джоли. Картина основана на мемуарах Лун Ун и рассказывает о ее жизни в период правления в Камбодже красных кхмеров.

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