Анджелина Джоли наняла пиарщиков для улучшения имиджа

После объявления о разводе с Брэдом Питтом Анджелина Джоли постоянно находится в центре внимания СМИ, однако отношение к ней у прессы и публики неоднозначное. Во многочисленных публикациях делаются предположения, что причиной краха звездного брака были не только вредные привычки Питта, но в первую очередь нестабильное психическое состояние Джоли. Более того, недавнее появление Брэда Питта на церемонии вручения премий «Золотой глобус», встреченное овациями, а также комплименты, которые выдают заметно помолодевшему актеру СМИ, создают впечатление, что в плане имиджа Анджелина Джоли проигрывает. Симпатии публики к Питту не смогли поколебать даже сообщения о его склонности к алкоголю и наркотикам и якобы резкости в отношении детей. Зато отказы Джоли бывшему мужу в свиданиях с детьми не добавили ей очков. Понимая это, актриса, как сообщают источники, решила обратиться к услугам профессиональных пресс-агентов, чтобы улучшить свой публичный имидж.

Анджелина Джоли

Пару лет назад Анджелина в одном из интервью призналась, что терпеть не может пиарщиков, поэтому контролирует эту сторону своей работы самостоятельно. Что, однако, обернулось рядом крупных просчетов, допущенных ею в последние месяцы.

Главной ошибкой стали «вбросы» по ситуации с детьми, сделанные с подачи Джоли. Это, по мнению юристов, дало повод таблоидам «полоскать» эту тему, травмируя детей, и так оказавшихся в непростом положении. Питт обращался к Анджелине с просьбой не выносить это на публику, получил отказ, но после теплого приема, оказанного ему на «Глобусе», актриса согласилась, увидев, что общественное мнение на его стороне, а пресса делает из Брэда скорее жертву, чем виновника развода.

Брэд Питт

Тем не менее ситуация уже была упущена и попытки Джоли выставить себя страдающей стороной не удались. Поэтому и были наняты профессиональные пресс-агенты, контакты с которыми Анджелина не афиширует.