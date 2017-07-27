Полная версия
Актриса сделала откровенное признание относительно развода с Брэдом Питтом
Несмотря на то, что Джоли стала все чаще появляться на публике, до недавнего времени Анджелина старалась не разговаривать с журналистами о своей личной жизни и тем более не обсуждать развод с Брэдом Питтом. Но на днях 42-летняя актриса все же решилась рассказать о своих переживаниях изданию Vanity Fair. «Я знаю, что значит жить в неполной семье. После того, как мои родители разошлись, я очень переживала за маму. Поэтому не хочу, чтобы мои дети также за меня волновались. Они должны знать, что все будет хорошо. Когда хочется плакать, я делаю это в ванной, а не перед ними. У меня их шестеро, и я горжусь каждым. Мы все заботимся друг о друге», —призналась Джоли.
Анджелина ДжолиФОТО
Кроме того, Анджелина впервые объяснила, почему долгое время после объявления о разводе скрывалась от папарацци. Оказалось, из-за нервного перенапряжения у актрисы случился паралич Белла, повреждение лицевых нервов, и она просто не могла появляться на публике.
Интересно, что после разрыва с Брэдом Питтом Джоли впервые за долгое время удалось наладить отношения с отцом Джоном Войтом, с которым она не разговаривала много лет: «Детям нужен классный дедушка, который рассказывает истории и читает им книги. Он стал именно таким. Папа меня поддерживает. Недавно мы вместе были на сеансе у психотерапевта».
Анджелина Джоли и Джон Войт
Стоит отметить, что актриса также рассказала о своем переезде в новый дом и заметила, что это решение далось ей непросто: «Это был трудный, но важный шаг, необходимый, чтобы залечить раны. Дети вели себя очень храбро». Напомним, что в конце мая Джоли вместе с семьей переехала в особняк, некогда принадлежавший культовому режиссеру Сесилу Блаунту Де Миллю.
Анджелина Джоли с детьми