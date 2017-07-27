Несмотря на то, что Джоли стала все чаще появляться на публике , до недавнего времени Анджелина старалась не разговаривать с журналистами о своей личной жизни и тем более не обсуждать развод с Брэдом Питтом. Но на днях 42-летняя актриса все же решилась рассказать о своих переживаниях изданию Vanity Fair. «Я знаю, что значит жить в неполной семье. После того, как мои родители разошлись, я очень переживала за маму. Поэтому не хочу, чтобы мои дети также за меня волновались. Они должны знать, что все будет хорошо. Когда хочется плакать, я делаю это в ванной, а не перед ними. У меня их шестеро , и я горжусь каждым. Мы все заботимся друг о друге», —призналась Джоли.

Кроме того, Анджелина впервые объяснила, почему долгое время после объявления о разводе скрывалась от папарацци. Оказалось, из-за нервного перенапряжения у актрисы случился паралич Белла, повреждение лицевых нервов, и она просто не могла появляться на публике.

Интересно, что после разрыва с Брэдом Питтом Джоли впервые за долгое время удалось наладить отношения с отцом Джоном Войтом, с которым она не разговаривала много лет: «Детям нужен классный дедушка, который рассказывает истории и читает им книги. Он стал именно таким. Папа меня поддерживает. Недавно мы вместе были на сеансе у психотерапевта».