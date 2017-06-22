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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 июня 2017

Анджелина Джоли и Шарлиз Терон не могут поделить роль

Актрисы продолжают борьбу за пальму первенства в Голливуде

Кто бы мог подумать, что две совершенно разные по типажу актрисы не смогут поделить роль: Анджелина Джоли и Шарлиз Терон борются за участие в новом проекте вселенной Marvel - ремейке культового фильма 1935 года «Невеста Франкенштейна». Известно, что создатели выслали сценарий обеим знаменитостям, однако верхнюю строчку их рейтинга на данный момент занимает Джоли.

Шарлиз Терон
Анджелина Джоли

По словам инсайдеров, экс-супруга Брэда Питта намеренно тянет время с ответом, чтобы позлить Терон, которая в ожидании решения соперницы отказывается от всех других параллельно предложенных ей ролей. Красавицу-блондинку можно легко понять — на кону гонорар порядка $20 миллионов.

Примечательно, что это уже не первый раз, когда две голливудские дивы столкнулись из-за роли. На кастинге ремейка фильма «Убийство в Восточном экспрессе» Терон предложили попробовать себя в той же роли, которую незадолго до этого уже отвергла Джоли. «Шарлиз заводится буквально на ровном месте, стоит кому-то при ней завести разговор об Анджелине. Она не понимает, почему, предлагая им одни и те же роли, режиссеры неизменно мечтают увидеть в кадре ее соперницу», — рассказывает инсайдер.

Анджелина Джоли и Шарлиз Терон не могут поделить роль
Анджелина Джоли и Шарлиз Терон не могут поделить роль

Напомним, что Анджелина Джоли не единственная конкурентка Шарлиз Терон в Голливуде. Недавно западные СМИ сообщили, что актриса не может поделить роль с другой блондинкой, Скарлетт Йоханссон. На данный момент обе актрисы возглавляют список претенденток на участие в новом блокбастере по мотивам комиксов вселенной DC «Бэтгерл».

Анджелина Джоли и Шарлиз Терон не могут поделить роль
Анджелина Джоли и Шарлиз Терон не могут поделить роль
Анджелина Джоли и Шарлиз Терон не могут поделить роль

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