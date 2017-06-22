Анджелина Джоли и Шарлиз Терон не могут поделить роль

Кто бы мог подумать, что две совершенно разные по типажу актрисы не смогут поделить роль: Анджелина Джоли и Шарлиз Терон борются за участие в новом проекте вселенной Marvel - ремейке культового фильма 1935 года «Невеста Франкенштейна». Известно, что создатели выслали сценарий обеим знаменитостям, однако верхнюю строчку их рейтинга на данный момент занимает Джоли.

По словам инсайдеров, экс-супруга Брэда Питта намеренно тянет время с ответом, чтобы позлить Терон, которая в ожидании решения соперницы отказывается от всех других параллельно предложенных ей ролей. Красавицу-блондинку можно легко понять — на кону гонорар порядка $20 миллионов.

Примечательно, что это уже не первый раз, когда две голливудские дивы столкнулись из-за роли. На кастинге ремейка фильма «Убийство в Восточном экспрессе» Терон предложили попробовать себя в той же роли, которую незадолго до этого уже отвергла Джоли. «Шарлиз заводится буквально на ровном месте, стоит кому-то при ней завести разговор об Анджелине. Она не понимает, почему, предлагая им одни и те же роли, режиссеры неизменно мечтают увидеть в кадре ее соперницу», — рассказывает инсайдер.