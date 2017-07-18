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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    18 июля 2017

    Анджелина Джоли и Брэд Питт встречаются в секретном месте

    Актеры стараются наладить отношения

    На прошлой неделе близнецы Анджелины Джоли и Брэда Питта отметили свой девятый день рождения, и, судя по фотографиям, которые появились в сети, этот праздник дети актеров провели в Диснейленде вместе со своей мамой и ее новым поклонником, чье имя до сих пор неизвестно. Но оказалось, что Брэду все же удалось поздравить Вивьен и Нокса лично. По словам инсайдеров, у бывших супругов есть «тайное место», куда Джоли привозит детей, чтобы они смогли провести время с отцом: «Эта небольшая квартира находится неподалеку от нового дома Анджелины и всего в паре километров от особняка Брэда, поэтому они в любой момент могут приехать туда, если кто-то из детей захочет увидеться с папой».

    Анджелина Джоли с детьми

    Анджелина Джоли с детьми

    ФОТОGetty Images

    Кроме того, один из источников, близких к актрисе, признался, что Джоли и Питт стали видеться друг с другом чаще: «Раньше Анджелина избегала Брэда и всегда просила охрану отвести детей на встречу с бывшим мужем. Но сейчас все изменилось, и она сама передает детей Брэду. И я могу с уверенностью сказать, что за последний месяц их отношения стали лучше. Правда, они до сих пор избегают обсуждения бракоразводного процесса».

    Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми

    Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми

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