Анджелина Джоли и Брэд Питт встречаются в секретном месте

На прошлой неделе близнецы Анджелины Джоли и Брэда Питта отметили свой девятый день рождения, и, судя по фотографиям, которые появились в сети, этот праздник дети актеров провели в Диснейленде вместе со своей мамой и ее новым поклонником, чье имя до сих пор неизвестно. Но оказалось, что Брэду все же удалось поздравить Вивьен и Нокса лично. По словам инсайдеров, у бывших супругов есть «тайное место», куда Джоли привозит детей, чтобы они смогли провести время с отцом: «Эта небольшая квартира находится неподалеку от нового дома Анджелины и всего в паре километров от особняка Брэда, поэтому они в любой момент могут приехать туда, если кто-то из детей захочет увидеться с папой».