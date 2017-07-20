Анджелина Джоли и Брэд Питт еще не готовы к новым отношениям

Несмотря на то, что в последнее время в сети то и дело появляются сообщения о новых возлюбленных Анджелины Джоли и Брэда Питта, на днях инсайдеры сообщили, что экс-супруги еще не готовы строить новые отношения: «Сейчас Брэд и Анджелина полностью сфокусировались на детях и не заинтересованы в том, чтобы искать себе новых партнеров. К тому же Брэд очень увлекся скульптурой, и сейчас в его голове просто нет места романтике. Анджелина же старается как можно больше времени проводить с детьми, это позволяет ей избавляться от депрессивных мыслей».

«Кроме того, Анджелина и Брэд до сих пор не оправились от разрыва и все еще стараются привести свои чувства в порядок. Они действительно были уверены в том, что проживут вместе всю жизнь», — отметил источник, близкий к актерам.

Напомним, о разводе одной из самых красивых пар Голливуда стало известно в середине сентября прошлого года.