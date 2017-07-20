Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия
    20 июля 2017

    Анджелина Джоли и Брэд Питт еще не готовы к новым отношениям

    Актеры до сих пор не могут восстановиться после развода

    Несмотря на то, что в последнее время в сети то и дело появляются сообщения о новых возлюбленных Анджелины Джоли и Брэда Питта, на днях инсайдеры сообщили, что экс-супруги еще не готовы строить новые отношения: «Сейчас Брэд и Анджелина полностью сфокусировались на детях и не заинтересованы в том, чтобы искать себе новых партнеров. К тому же Брэд очень увлекся скульптурой, и сейчас в его голове просто нет места романтике. Анджелина же старается как можно больше времени проводить с детьми, это позволяет ей избавляться от депрессивных мыслей».

    Анджелина Джоли с Вивьен и Захарой

    Анджелина Джоли с Вивьен и Захарой

    ФОТОLegion-media, Getty
    Анджелина Джоли с Вивьен

    Анджелина Джоли с Вивьен

    «Кроме того, Анджелина и Брэд до сих пор не оправились от разрыва и все еще стараются привести свои чувства в порядок. Они действительно были уверены в том, что проживут вместе всю жизнь», — отметил источник, близкий к актерам.

    Напомним, о разводе одной из самых красивых пар Голливуда стало известно в середине сентября прошлого года.

    Брэд Питт

    Брэд Питт

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз