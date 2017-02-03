Анджелина Джоли хочет усыновить еще одного ребенка

Несмотря на то, что в последнее время актриса старается не общаться с представителями СМИ, совсем недавно в сети появилось сообщение о том, что Анджелина Джоли планирует усыновить еще одного ребенка . Как оказалось, звезда фильма «Малефисента» уже давно мечтает об этом: «Еще будучи замужем за Брэдом , Анджелина мечтала взять еще одного ребенка , но Брэд был сильно против этого. По его мнению, семь детей в семье — это уже перебор, но Анджелина в буквальном смысле была одержима этой идеей. Кажется, что это стало еще одним поводом для их развода », — прокомментировал ситуацию один из близких друзей звездной пары.

Единственное, что может помешать актрисе осуществить задуманное, так это то, что она до сих пор официально не развелась со своим бывшим супругом и не получила документы об единоличной опеке над шестью детьми. И пока судебное разбирательство не закончится, органы опеки вряд ли позволят Анджелине усыновить еще одного ребенка.

К слову, официальные представители актрисы до сих пор не подтвердили данную информацию.