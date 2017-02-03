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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

03 февраля 2017

Анджелина Джоли хочет усыновить еще одного ребенка

Актриса собирается увеличить число членов своей семьи

Несмотря на то, что в последнее время актриса старается не общаться с представителями СМИ, совсем недавно в сети появилось сообщение о том, что Анджелина Джоли планирует усыновить еще одного ребенка. Как оказалось, звезда фильма «Малефисента» уже давно мечтает об этом: «Еще будучи замужем за Брэдом, Анджелина мечтала взять еще одного ребенка, но Брэд был сильно против этого. По его мнению, семь детей в семье — это уже перебор, но Анджелина в буквальном смысле была одержима этой идеей. Кажется, что это стало еще одним поводом для их развода», — прокомментировал ситуацию один из близких друзей звездной пары.

Анджелина Джоли

Единственное, что может помешать актрисе осуществить задуманное, так это то, что она до сих пор официально не развелась со своим бывшим супругом и не получила документы об единоличной опеке над шестью детьми. И пока судебное разбирательство не закончится, органы опеки вряд ли позволят Анджелине усыновить еще одного ребенка.

К слову, официальные представители актрисы до сих пор не подтвердили данную информацию.


Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми

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