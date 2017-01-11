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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

Американские СМИ: Роузи Хантингтон-Уайтли ждет первенца

Модель беременна от Джейсона Стейтема

На днях в сети появилась информация о том, что возлюбленная Джейсона Стейтема беременна. К таким выводам поклонники модели пришли после того, как Роузи начала скрывать свою фигуру за объемными пальто и платьями свободного кроя. В частности, в Instagram знаменитости стали все чаще появляться фотографии, на которых Хантингтон-Уайтли позирует в пол-оборота либо прикрывает живот руками или аксессуарами.

Кроме того, известно, что все последние снимки, опубликованные в микроблоге знаменитости, где она демонстрирует свою идеальную физическую форму, были сделаны заранее.

К слову, звездная пара пока никак не прокомментировала слухи о беременности Роузи. Напомним, что Джейсон Стейтем и 29-летняя модель встречаются уже больше шести лет, а в январе прошлого года актер сделал своей девушке предложение, на которое она ответила согласием.

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