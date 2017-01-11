Американские СМИ: Роузи Хантингтон-Уайтли ждет первенца

На днях в сети появилась информация о том, что возлюбленная Джейсона Стейтема беременна. К таким выводам поклонники модели пришли после того, как Роузи начала скрывать свою фигуру за объемными пальто и платьями свободного кроя. В частности, в Instagram знаменитости стали все чаще появляться фотографии, на которых Хантингтон-Уайтли позирует в пол-оборота либо прикрывает живот руками или аксессуарами.

Кроме того, известно, что все последние снимки, опубликованные в микроблоге знаменитости, где она демонстрирует свою идеальную физическую форму, были сделаны заранее.