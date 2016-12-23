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23 декабря 2016

Американские СМИ: съемки «Секса в большом городе» стартуют летом

Продолжению все-таки быть

С момента выхода на большие экраны второго фильма «Секс в большом городе» в 2010 году поклонники не теряли надежды увидеть продолжение истории о приключениях любимых героинь. Последние шесть лет в прессе то и дело появлялась информация о том, что кто-то из звезд культового сериала 2000-х проговорился о старте съемок новой части франшизы. И вот американские СМИ вышли с сенсационными заголовками: все четыре актрисы подписали контракты на участие в третьей части «Секса в большом городе». По слухам, съемки начнутся уже летом 2017 года.

Американские СМИ: съемки «Секса в большом городе» стартуют летом

Однако история о счастливом воссоединении Кэрри, Саманты, Шарлотты и Миранды могла так и не получить счастливого финала. Дело в том, что долгое время Сара Джессика Паркер отказывалась подтвердить свое участие в проекте, так как не была до конца довольна сценарием. По ее мнению, проблемы и вопросы, затронутые в новой картине, были слишком возрастными, а от этого совершенно неинтересными зрителю. Создатели третьей части франшизы согласились пойти на условия актрисы и внесли все необходимые правки. Только после этого Паркер дала свое согласие на съемки.

Американские СМИ: съемки «Секса в большом городе» стартуют летом

Напомним, что последние годы в прессе то и дело появлялись слухи о тайном сценарии, который уже написан сценаристом и режиссером проекта Майклом Патриком Кингом, но до сих пор хранится в секрете. Сара Джессика Паркер и другие актеры также неоднократно намекали, что продолжение истории о любовных похождениях Кэрри Брэдшоу и ее подруг возможно и увидит свет уже в самое ближайшее время.

Американские СМИ: съемки «Секса в большом городе» стартуют летом

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