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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

10 февраля 2017

Американские СМИ: Леди Гага изменила Тейлору Кинни

Певица начала встречаться со своим агентом

Буквально вчера в сети появилась информация о том, что Леди Гага решила возобновить отношения со своим бывшим бойфрендом Тейлором Кинни, с которым начала встречаться еще в 2011 году. Но сегодня в интернете появились снимки, доказывающие обратное. По словам источников, приближенных к певице, на самом деле в данный момент она увлечена своим агентом Кристианом Карино. К слову, 30-летняя исполнительница даже не пыталась скрыть своих чувств по отношению к новому бойфренду во время подготовки к выступлению на «Суперкубке». Подтверждением этому стала фотография, на которой Кристиан нежно целует Леди Гагу в тот момент, когда она делает их совместное селфи. Кроме того, пару видели вместе на недавно прошедшем в Лос-Анджелесе показе капсульной коллекции Tommy x Gigi.

Леди Гага и Кристиан Карино

Леди Гага и Кристиан Карино

Леди Гага и Кристиан Карино на показе Tommy x Gigi

Леди Гага и Кристиан Карино на показе Tommy x Gigi

ФОТОGetty Images

Стоит отметить, что новый возлюбленный певицы — довольно известная личность среди голливудских знаменитостей. В частности, в разное время он помогал таким теперь уже известным на весь мир звездам, как Джастин Бибер, Кристина Агилера, Дженнифер Лопес и Майли Сайрус.

Что же касается личной жизни Кристиана Карино, то до недавнего момента он состоял в отношениях со звездой сериала «Ходячие мертвецы» Лорен Коэн.

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