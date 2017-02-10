Американские СМИ: Леди Гага изменила Тейлору Кинни

Буквально вчера в сети появилась информация о том, что Леди Гага решила возобновить отношения со своим бывшим бойфрендом Тейлором Кинни , с которым начала встречаться еще в 2011 году. Но сегодня в интернете появились снимки, доказывающие обратное. По словам источников, приближенных к певице, на самом деле в данный момент она увлечена своим агентом Кристианом Карино. К слову, 30-летняя исполнительница даже не пыталась скрыть своих чувств по отношению к новому бойфренду во время подготовки к выступлению на «Суперкубке» . Подтверждением этому стала фотография, на которой Кристиан нежно целует Леди Гагу в тот момент, когда она делает их совместное селфи. Кроме того, пару видели вместе на недавно прошедшем в Лос-Анджелесе показе капсульной коллекции Tommy x Gigi .

Стоит отметить, что новый возлюбленный певицы — довольно известная личность среди голливудских знаменитостей. В частности, в разное время он помогал таким теперь уже известным на весь мир звездам, как Джастин Бибер, Кристина Агилера, Дженнифер Лопес и Майли Сайрус.

Что же касается личной жизни Кристиана Карино, то до недавнего момента он состоял в отношениях со звездой сериала «Ходячие мертвецы» Лорен Коэн.