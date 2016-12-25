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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 декабря 2016

Американские СМИ: Жизель Бюндхен беременна

Бразильская супермодель готовится стать мамой в третий раз

Кажется, не только Ирина Шейк продолжает активно работать, будучи в интересном положении. Судя по недавним кадрам Жизель Бюндхен, сделанных папарацци во время съемок новой фотосессии Марио Тестино в Рио-де-Жанейро, бразильская супермодель беременна. По крайней мере, именно к такому выводу пришли американские СМИ. На фотографиях, попавших в интернет, 36-летняя Жизель позирует в голубом платье-футляре, подчеркивающем округлившийся живот знаменитости.

Напомним, что для модели и ее супруга, игрока «Нью-Ингленд Пэтриотс», Тома Брэди это будет уже третий ребенок. На данный момент супруги воспитывают 6-летнего сына Бенджамина и 3-летнюю дочь Вивиан. В начале 2016 года в прессе появились слухи о расставании пары. В качестве причины были указаны вспыльчивый характер и постоянные измены Тома Брэди. Однако, несмотря на все домыслы злопыхателей, влюбленным все-таки удалось сохранить семью, которая, уже в следующем году возможно, станет еще на одного человека больше.

Американские СМИ: Жизель Бюндхен беременна

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