Американские СМИ: Жизель Бюндхен беременна

Кажется, не только Ирина Шейк продолжает активно работать , будучи в интересном положении. Судя по недавним кадрам Жизель Бюндхен , сделанных папарацци во время съемок новой фотосессии Марио Тестино в Рио-де-Жанейро, бразильская супермодель беременна. По крайней мере, именно к такому выводу пришли американские СМИ. На фотографиях, попавших в интернет, 36-летняя Жизель позирует в голубом платье-футляре, подчеркивающем округлившийся живот знаменитости.

Напомним, что для модели и ее супруга, игрока «Нью-Ингленд Пэтриотс», Тома Брэди это будет уже третий ребенок. На данный момент супруги воспитывают 6-летнего сына Бенджамина и 3-летнюю дочь Вивиан. В начале 2016 года в прессе появились слухи о расставании пары. В качестве причины были указаны вспыльчивый характер и постоянные измены Тома Брэди. Однако, несмотря на все домыслы злопыхателей, влюбленным все-таки удалось сохранить семью, которая, уже в следующем году возможно, станет еще на одного человека больше.