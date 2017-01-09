Американские СМИ: бизнес Виктории Бекхэм на грани разорения

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Дизайнер может лишиться своего бренда
Именной бренд Виктории Бэкхем несет убытки. Западные СМИ сообщили, что по итогам последнего отчета сумма задолженности компания Victoria Beckham Limited составила около 6,67 миллионов фунтов. Это притом, что в прошлом году муж Виктории Дэвид Бэкхем оказал финансовую помощь бизнесу жены, переведя на ее счета свои личные 5,2 миллиона фунтов. По имеющейся информации, Victoria Beckham Limited уже предупреждена о возможном закрытии бизнеса, так как отчетности по финансам не были предоставлены в соответствующие органы вовремя. Известен крайний срок, до которого должны быть улажены все сложности с бумагами - 5 февраля. Если к тому времени отчетности не окажутся в порядке, «Victoria Beckham Limited вычеркнут из реестра компаний, и она будет распущена».
Представители Бэкхемов проблемы с бизнесом опровергают: «Это ложные сведения. Существует частная холдинговая компания, (Beckham Brand Holdings Ltd), которая в равных долях принадлежит Виктории, Дэвиду и структуре Simon Fuller's XIX которая курирует все предприятия Бекхэмов. Компании в порядке, зафиксирована приличная прибыль по итогам 2015 года. Все бизнес-структуры Дэвида и Виктории могут финансироваться разными способами в любой момент времени, что может повлечь за собой путаницу в банковских долгах, внутренних кредитах и инвестициях», - пояснил представитель Бэкхемов. Он также сообщил, какова зарплата Виктории как одного из директоров: «Виктория - самый высокооплачиваемый из топ-менеджеров, ей платят 700 тысяч фунтов».
Оборот Beckham Brand Holdings Ltd, основанной в 2014-м, растет. В 2014 году он составил 34 миллиона фунтов, в 2016-м - уже 55 миллионов. Другое дело, что по итогам того же 2014-го прибыль оказалась скромной - 1,2 миллиона, при этом Дэвид дополнительно инвестировал в компанию свои 4 миллиона.
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