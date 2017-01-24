Американские СМИ: Бен Фостер и Лора Препон ждут первенца

Несмотря на то, что Бен Фостер и Лора Препон стараются скрывать от прессы свои отношения, в американских СМИ появилась информация о том, что звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» ждет ребенка. Об этом стало известно после того, как актриса появилась на фестивале Sundance Film Festival с явно округлившимся животом. В свою очередь, представители актеров до сих пор не комментируют эту новость.

Напомним, что о романе Бена и Лоры стало известно прошлым летом, а уже осенью пара объявила о своей помолвке.