Алисия Викандер рассказала о соперничестве с Анджелиной Джоли

В 2018 году на экраны выйдет новый фильм «Лара Крофт», где знаменитую искательницу приключений сыграет уже не Анджелина Джоли, а Алисия Викандер. Сразу после утверждения ее на роль Лары Крофт на Викандер обрушилась волна критики: не все поклонники культового боевика согласны с тем, что Алисия сможет стать достойной заменой Джоли. В интервью американскому журналу ELLE шведская актриса рассказала о конкуренции со звездой Голливуда.

«Я думала, что мне придется объяснять маме, кто такая Лара Крофт, но она сразу воскликнула: «Да, да, Анджелина же уже сделала это!». Это доказывает, что Джоли задала высокую планку, поэтому я знала, что мне нужно будет сделать что-то совсем другое», — говорит обладательница премии «Оскар».