Алисия Викандер рассказала о соперничестве с Анджелиной Джоли

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Шведская актриса поделилась подробностями работы над ролью Лары Крофт
В 2018 году на экраны выйдет новый фильм «Лара Крофт», где знаменитую искательницу приключений сыграет уже не Анджелина Джоли, а Алисия Викандер. Сразу после утверждения ее на роль Лары Крофт на Викандер обрушилась волна критики: не все поклонники культового боевика согласны с тем, что Алисия сможет стать достойной заменой Джоли. В интервью американскому журналу ELLE шведская актриса рассказала о конкуренции со звездой Голливуда.
«Я думала, что мне придется объяснять маме, кто такая Лара Крофт, но она сразу воскликнула: «Да, да, Анджелина же уже сделала это!». Это доказывает, что Джоли задала высокую планку, поэтому я знала, что мне нужно будет сделать что-то совсем другое», — говорит обладательница премии «Оскар».
Алисия Викандер в роли Лары Крофт
Анджелина Джоли в роли Лары Крофт
Шведская актриса также рассказала о сложной программе физической подготовки, которую ей пришлось пройти перед съемками. «Я никогда не участвовала в подобных экшн-сценах». Мне казалось, что я вернулась к танцам — тренировки были такими же интенсивными. Вы должны чувствовать каждое свое движение и понимать, как работает ваше тело. Раньше я никогда не могла поднять свой вес, и в тот день, когда у меня это получилось, я чувствовала себя очень воодушевленно».
Напомним, что фильмы о Ларе Крофт основаны на серии компьютерных игр Tomb Raider. Первый боевик с участием Анджелины Джоли вышел в свет в 2011 году.
Алисия Викандер
Анджелина Джоли