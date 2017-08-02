Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    02 августа 2017

    Алисия Викандер рассказала о соперничестве с Анджелиной Джоли

    Шведская актриса поделилась подробностями работы над ролью Лары Крофт

    В 2018 году на экраны выйдет новый фильм «Лара Крофт», где знаменитую искательницу приключений сыграет уже не Анджелина Джоли, а Алисия Викандер. Сразу после утверждения ее на роль Лары Крофт на Викандер обрушилась волна критики: не все поклонники культового боевика согласны с тем, что Алисия сможет стать достойной заменой Джоли. В интервью американскому журналу ELLE шведская актриса рассказала о конкуренции со звездой Голливуда.

    «Я думала, что мне придется объяснять маме, кто такая Лара Крофт, но она сразу воскликнула: «Да, да, Анджелина же уже сделала это!». Это доказывает, что Джоли задала высокую планку, поэтому я знала, что мне нужно будет сделать что-то совсем другое», — говорит обладательница премии «Оскар».

    Алисия Викандер в роли Лары Крофт

    Алисия Викандер в роли Лары Крофт

    Анджелина Джоли в роли Лары Крофт

    Анджелина Джоли в роли Лары Крофт

    Шведская актриса также рассказала о сложной программе физической подготовки, которую ей пришлось пройти перед съемками. «Я никогда не участвовала в подобных экшн-сценах». Мне казалось, что я вернулась к танцам — тренировки были такими же интенсивными. Вы должны чувствовать каждое свое движение и понимать, как работает ваше тело. Раньше я никогда не могла поднять свой вес, и в тот день, когда у меня это получилось, я чувствовала себя очень воодушевленно».

    Напомним, что фильмы о Ларе Крофт основаны на серии компьютерных игр Tomb Raider. Первый боевик с участием Анджелины Джоли вышел в свет в 2011 году.

    Алисия Викандер

    Алисия Викандер

    Анджелина Джоли

    Анджелина Джоли

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз